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Фотофакт

Славянск праздничный

Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры

Павел Коротенко
19 сентября 2019 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Исполком согласовал выделение 300 тыс. грн на покупку контейнеров. Эти средства нашли за счет благоустройства города. В Славянске пока не будет фонтана в виде шара и оросительной системы на новых зеленых зонах.

По информации руководителя КАТП Константина Водопьянова, из 2 тысяч контейнеров для сбора ТБО пригодными для эксплуатации остались не более 70 единиц. Оставшегося ресурса, по его словам, городу с горем пополам хватит только до конца года.

На заседании депутатской комиссии, где обсуждалась данная тема, выяснилось, что сейчас Славянску катастрофически не хватает 560-600 емкостей для смешанного мусора. В сегодняшних ценах это стоит около 6 млн грн. Как сообщила главный эколог города Лариса Соловей, программой экономического и социального развития на закупку контейнеров для смешанного и раздельного сбора ТБО предусмотрено 8 млн грн. Но пока деньги из городского бюджета не поступили.

Следует добавить, что в упомянутой программе приводятся цены годовой давности, где средняя стоимость одной единицы составляет 6-7 тыс. грн. Сейчас они стоят по 10 тыс. грн. Такая же беда и с приобретением спецавтотехники. На покупку 2 машин предусмотрено 2,5 млн грн, в то время как только приемный бункер на 16 кубометров ТБО (без шасси) сегодня стоит 3,5 млн грн. 

Хотя с техникой, по словам Константина Водопьянова, проблема не так критична - все имеющиеся 13 единиц исправно работают. Для вывоза раздельного и крупногабаритного мусора спецтранспорта нет, но со смешанными ТБО предприятие справляется. 

Что касается контейнеров, то их дефицит возник не вдруг, и о такой вероятности депутатский корпус специалисты предупреждали. Однако в пылу предвыборных кампаний это вопрос выпал из разряда актуальных. 

В итоге Славянск стоит на пороге мусорного коллапса. Предотвратить его можно только хотя бы частичным обновлением контейнерного парка. Исходя из этого, комиссия рекомендовала сессии на ближайшем заседании выделить 1 млн грн, чтобы закупить хотя бы сотню новых контейнеров. 

Для полноты картины отметим, что приобретение автотранспорта и оборудования для сбора и вывоза ТБО на территории Славянска значится сразу в трех программах, включая областную. Напомним также, что согласно последней, с 2021 года регион должен полностью перейти на раздельный сбор мусора. Но пока, как показывают реалии, у нас и со смешанными отходами перспектива нерадужная.

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Комментарии к статье «Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры»

По информации руководителя КАТП Константина Водопьянова, из 2 тысяч контейнеров для сбора ТБО пригодными для эксплуатации остались не более 70 единиц. Оставшегося ресурса, по его словам, городу с горем пополам хватит только до конца года.

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