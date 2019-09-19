Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры

|19 сентября 2019
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По информации руководителя КАТП Константина Водопьянова, из 2 тысяч контейнеров для сбора ТБО пригодными для эксплуатации остались не более 70 единиц. Оставшегося ресурса, по его словам, городу с горем пополам хватит только до конца года.
На заседании депутатской комиссии, где обсуждалась данная тема, выяснилось, что сейчас Славянску катастрофически не хватает 560-600 емкостей для смешанного мусора. В сегодняшних ценах это стоит около 6 млн грн. Как сообщила главный эколог города Лариса Соловей, программой экономического и социального развития на закупку контейнеров для смешанного и раздельного сбора ТБО предусмотрено 8 млн грн. Но пока деньги из городского бюджета не поступили.
Следует добавить, что в упомянутой программе приводятся цены годовой давности, где средняя стоимость одной единицы составляет 6-7 тыс. грн. Сейчас они стоят по 10 тыс. грн. Такая же беда и с приобретением спецавтотехники. На покупку 2 машин предусмотрено 2,5 млн грн, в то время как только приемный бункер на 16 кубометров ТБО (без шасси) сегодня стоит 3,5 млн грн.
Хотя с техникой, по словам Константина Водопьянова, проблема не так критична - все имеющиеся 13 единиц исправно работают. Для вывоза раздельного и крупногабаритного мусора спецтранспорта нет, но со смешанными ТБО предприятие справляется.
Что касается контейнеров, то их дефицит возник не вдруг, и о такой вероятности депутатский корпус специалисты предупреждали. Однако в пылу предвыборных кампаний это вопрос выпал из разряда актуальных.
В итоге Славянск стоит на пороге мусорного коллапса. Предотвратить его можно только хотя бы частичным обновлением контейнерного парка. Исходя из этого, комиссия рекомендовала сессии на ближайшем заседании выделить 1 млн грн, чтобы закупить хотя бы сотню новых контейнеров.
Для полноты картины отметим, что приобретение автотранспорта и оборудования для сбора и вывоза ТБО на территории Славянска значится сразу в трех программах, включая областную. Напомним также, что согласно последней, с 2021 года регион должен полностью перейти на раздельный сбор мусора. Но пока, как показывают реалии, у нас и со смешанными отходами перспектива нерадужная.
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Комментарии к статье «Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры»
По информации руководителя КАТП Константина Водопьянова, из 2 тысяч контейнеров для сбора ТБО пригодными для эксплуатации остались не более 70 единиц. Оставшегося ресурса, по его словам, городу с горем пополам хватит только до конца года.