|19 сентября 2019
|Просмотров: 11
|
До конца текущего года обещают открыть долгожданную амбулаторию в мкр-не Артема. Сейчас на первом этаже дома на ул. Батюка, 25 ведутся ремонтные работы.
Амбулатория №2 будет обслуживать взрослое население спального микрорайона. Здесь будут принимать пациентов 8 семейных врачей. Также появится смотровой кабинет, где будет вести прием акушер-гинеколог. Это даст возможность женщинам проходить медосмотр по месту жительства.
Также в амбулатории появится дневной стационар. А вот забор анализов здесь не предусмотрен. Для этого придется ехать в бывшую поликлинику АИЗа.
«Взрослая» амбулатория примыкает к детской, которая значится под №5. Однако вход в нее сделают со стороны подъездов, а не с торца здания.
Ремонт и оборудование обойдутся в 2,5 млн грн. Эти средства выделил городской бюджет.
19 сентября 2019
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Виды штор, особенности и преимущества рулонных штор
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
— 19 сентября 2019 —
Славянск получил 20 млн грн на первую очередь ремонта родильного дома. Их постараются освоить до конца текущего года.
— 19 сентября 2019 —
По информации руководителя КАТП Константина Водопьянова, из 2 тысяч контейнеров для сбора ТБО пригодными для эксплуатации остались не более 70 единиц. Оставшегося ресурса, по его словам, городу с горем пополам хватит только до конца года.
— 12 сентября 2019 —
Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.
— 12 сентября 2019 —
Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.
Приветствую, гость! Вход
19 сентября 2019
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Виды штор, особенности и преимущества рулонных штор
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году»
До конца текущего года обещают открыть долгожданную амбулаторию в мкр-не Артема. Сейчас на первом этаже дома на ул. Батюка, 25 ведутся ремонтные работы.