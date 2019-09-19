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Фотофакт

Славянск праздничный

Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году

Светлана Вьюниченко
19 сентября 2019 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

До конца текущего года обещают открыть долгожданную амбулаторию в мкр-не Артема. Сейчас на первом этаже дома на ул. Батюка, 25 ведутся ремонтные работы.

Амбулатория №2 будет обслуживать взрослое население спального микрорайона. Здесь будут принимать пациентов 8 семейных врачей. Также появится смотровой кабинет, где будет вести прием акушер-гинеколог. Это даст возможность женщинам проходить медосмотр по месту жительства. 

Также в амбулатории появится дневной стационар. А вот забор анализов здесь не предусмотрен. Для этого придется ехать в бывшую поликлинику АИЗа. 

«Взрослая» амбулатория примыкает к детской, которая значится под №5. Однако вход в нее сделают со стороны подъездов, а не с торца здания. 

Ремонт и оборудование обойдутся в 2,5 млн грн. Эти средства выделил городской бюджет.

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Комментарии к статье «Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году»

До конца текущего года обещают открыть долгожданную амбулаторию в мкр-не Артема. Сейчас на первом этаже дома на ул. Батюка, 25 ведутся ремонтные работы.

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