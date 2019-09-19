Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году

До конца текущего года обещают открыть долгожданную амбулаторию в мкр-не Артема. Сейчас на первом этаже дома на ул. Батюка, 25 ведутся ремонтные работы.

Амбулатория №2 будет обслуживать взрослое население спального микрорайона. Здесь будут принимать пациентов 8 семейных врачей. Также появится смотровой кабинет, где будет вести прием акушер-гинеколог. Это даст возможность женщинам проходить медосмотр по месту жительства.

Также в амбулатории появится дневной стационар. А вот забор анализов здесь не предусмотрен. Для этого придется ехать в бывшую поликлинику АИЗа.

«Взрослая» амбулатория примыкает к детской, которая значится под №5. Однако вход в нее сделают со стороны подъездов, а не с торца здания.

Ремонт и оборудование обойдутся в 2,5 млн грн. Эти средства выделил городской бюджет.