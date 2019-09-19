В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице

Славянск получил 20 млн грн на первую очередь ремонта родильного дома. Их постараются освоить до конца текущего года.

По словам мэра, в этот раз лечебному заведению повезло с подрядчиком. Им занимается та же организация, которая проводит реконструкцию «Прозрачного офиса».

В нынешнем году должны наконец быть отремонтированы хозпостройки, установлен инсинератор для сжигания биологических остатков. Эти работы уже ведутся. На текущей неделе, как рассказал градоначальник, рабочие приступят к утеплению фасада. Тепломодернизацию здания также предстоит сделать до конца декабря. Кроме того, в планах значится и ремонт «под ключ» четвертого этажа, где находится гинекологическое отделение.

Что касается ремонта остальных трех этажей, он запланирован на следующий год. Однако финансирования на этот проект пока нет. Всего реконструкция роддома потребует 60 млн грн. 10% от этой суммы предоставляет город. остальное - ГФРР.

Как объяснила и.о. главного врача родильного дома Валентина Глущенко, ремонт 4 этажа будет происходить без закрытия учреждения и без приостановки работы отделения. Такой опыт в городских больницах уже имеется. Поэтому медики надеются, что и теперь все пройдет без эксцессов.

Напомним также, что в славянском роддоме грядут нормативные изменения. В результате оптимизации его присоединят к городской клинической больнице в качестве отдельного отделения.

Поскольку главный врач медучреждения Сергей Туреев рассчитался с работы, сейчас руководитель роддома идет с приставкой «и. о.» В дальнейшем руководство займет должность завотделением.

Валентина Глущенко объясняет, что при присоединении штатное расписание претерпит некоторые изменения. Они коснутся, в первую очередь, руководящего состава и вспомогательных служб. Однако на данный момент все остаются на своих рабочих местах.