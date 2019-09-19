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Фотофакт

Славянск праздничный

Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно

Светлана Вьюниченко
19 сентября 2019 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск регулярно погашает задолженность перед КП «Вода Донбасса». Почему же городу время от времени уменьшают подачу воды? Этот вопрос волнует многих жителей города.

Как выяснилось, платежи проходят с опозданием. И на этот период «Вода Донбасса» «прикручивает вентиль».

- Мы максимально стараемся минимизировать неудобства для жителей. Работы, проведенные на фильтровальной станции, дали результаты. За счет нововведений город может увеличить подачу на центральные районы. Будем работать в этом направлении и дальше. Наша задача - уйти от «Воды Донбасса» насколько это технически возможно, - говорит мэр.  

Отметим, что последняя масштабная авария на водоводе произошла в начале месяца на ул. Аэродромной, в мкр-не Черевковка. Тогда прорвала магистральная труба 1400 мм (на фото). 

Жители города боялись, что ремонт потребует массового отключения воды. Но его последствия оказались совсем другими. В результате была найдена несанкционированная врезка, которая подавала воду жителям нескольких улиц. Как выяснилось, абоненты исправно платили средства водоканалу, но у предприятия эта труба не значилась. Поэтому проплата «Воде Донбасса» просто не поступала. 

Ситуацию удалось решить миром. В итоге водоканал вернет «Воде Донбасса» сумму, которая значится на счетах «неучтенных» потребителей. Жители разницы не почувствуют.

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Комментарии к статье «Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно»

Славянск регулярно погашает задолженность перед КП «Вода Донбасса». Почему же городу время от времени уменьшают подачу воды? Этот вопрос волнует многих жителей города.

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