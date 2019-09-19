Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно

Славянск регулярно погашает задолженность перед КП «Вода Донбасса». Почему же городу время от времени уменьшают подачу воды? Этот вопрос волнует многих жителей города.

Как выяснилось, платежи проходят с опозданием. И на этот период «Вода Донбасса» «прикручивает вентиль».

- Мы максимально стараемся минимизировать неудобства для жителей. Работы, проведенные на фильтровальной станции, дали результаты. За счет нововведений город может увеличить подачу на центральные районы. Будем работать в этом направлении и дальше. Наша задача - уйти от «Воды Донбасса» насколько это технически возможно, - говорит мэр.

Отметим, что последняя масштабная авария на водоводе произошла в начале месяца на ул. Аэродромной, в мкр-не Черевковка. Тогда прорвала магистральная труба 1400 мм (на фото).

Жители города боялись, что ремонт потребует массового отключения воды. Но его последствия оказались совсем другими. В результате была найдена несанкционированная врезка, которая подавала воду жителям нескольких улиц. Как выяснилось, абоненты исправно платили средства водоканалу, но у предприятия эта труба не значилась. Поэтому проплата «Воде Донбасса» просто не поступала.

Ситуацию удалось решить миром. В итоге водоканал вернет «Воде Донбасса» сумму, которая значится на счетах «неучтенных» потребителей. Жители разницы не почувствуют.