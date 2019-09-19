В Славянске появится консульство Латвии

В Славянске планируют открыть почетное консульство Латвийской Республики. Это стало известно во время визита в Донецкую область чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Украине Юриса Пойканса.

Латвийская сторона считает, что почетное консульство станет пунктом координации совместных проектов - образовательных, медицинских, гуманитарных и т.п. Также оно углубит культурный обмен между двумя странами.

На рабочей встрече с заместителем председателя Донецкой ОГА Вадимом Филашкиным посол заявил, что с латвийской стороны кандидатура почетного консула для Донетчины уже согласована. Им может стать Александр Павенко (на фото на переднем плане). С 2014 года он предоставляет в Славянске помощь семьям вынужденных переселенцев и другим лицам, пострадавшим от конфликта, сотрудничает с правительством Латвии. Окончательно имя консула будет объявлено после согласования с украинской стороны.

- Я верю, что рано или поздно Донецкая область снова объединится. Сейчас мы начнем работу на территории, подконтрольной легитимной украинской власти. Со стороны Латвии процедуры согласования уже завершены, мы начинаем передавать документы украинской стороне. Фактически вопрос создания консульства находится на завершающем этапе, - сказал Юрис Пойканс.

Какое помещение власти Славянска выделят для консульства Латвии, пока неизвестно. По словам городского головы Вадима Ляха, с этим вопросом в горсовет еще никто не обращался.