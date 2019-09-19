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Фотофакт

Результаты борьбы

Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности

Павел Коротенко
19 сентября 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Голосовали депутаты тайно, но подсчет голосов счетная комиссия производила под пристальным вниманием журналистов.
  • Из-за конфликта интересов Жан Ким не участвовал в голосовании.

Проект решения о досрочном прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета Жана Кима все-таки вынесли на рассмотрение сессии, состоявшейся 18 сентября. Результаты проведенного голосования показали, что такое решение поддерживают 21 депутат, 10 местных избранников проголосовали против, 1 бюллетень оказался испорченным.

Затяжная подготовка

О том, насколько важным для горсовета был этот вопрос, можно судить уже по небывало высокой явке. На пленарное заседание зарегистрировались 33 депутата из 36-ти. Особо показательным выглядело появление на сессии пребывающего на лечении Павла Придворова, который с трудом зашел в зал на костылях. Это позволяет предположить, что инициировавшая отставку секретаря депутатская группа в успешном голосовании заранее уверена не была.

Необычность прошедшей сессии состоит и в том, что продолжалась она более 4 часов. Только подготовка к принятию решения по Жану Киму заняла более часа. Сначала поступило предложение рассматривать этот вопрос первым. Когда данный запрос поддержали, возникли разногласия по составу счетной комиссии. Далее началось обсуждение формы бюллетеня. Но поскольку изготовление новых бюллетеней грозило затягиванием процесса, а, возможно, и переносом голосования на следующую сессию, большинство депутатов поддержали уже готовую форму. 

Пока в работе сессии был объявлен технический перерыв для подготовки тайного голосования, трибуну на 20 минут заняли представители общественности. Сперва решения своей проблемы требовали жители улицы Изюмской, потом их сменили славянцы, проживающие в общежитии на ул. Батюка, 8а. Отметим, что в ходе сессии депутаты поддержали электронную петицию о ремонте дорожного покрытия на ул Изюмской и пер. Целинном. Жителям проблемного общежития пообещали на следующий день провести отдельную встречу с руководством города.

Тайное голосование

Непосредственно к голосованию депутаты смогли приступить только после 11:00. Свою позицию они выражали в формате тайного голосования - заполняя выданный бюллетень и вбрасывания его в опечатанную урну. Результаты огласил председатель счетной комиссии Сергей Савченко. Он сообщил, что за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета проголосовал 21 депутат. Против такого решения выступили 10 депутатов. Еще 1 бюллетень был испорчен и признан недействительным. Таким образом, решение о смещении Жана Кима было принято большинством голосов.

Отметим, что сам секретарь перед голосованием из зала заседаний вышел и вернулся в него, уже в статусе «экс». Депутатский корпус к тому времени рассматривал следующие вопросы повестки дня. Примечательно, что к этому моменту депутатов на сессии тоже стало на несколько человек меньше. И это также говорит о том, что повышенную явку обусловил именно «кадровый» вопрос.

Добавим, что по закону о местном самоуправлении, кандидатуру на занятие вакантной должности секретаря горсовета вносит городской голова, а утверждает ее сессия, опять же тайным голосованием. На текущий момент фамилии возможных претендентов на занятие освободившейся должности ни официально, ни кулуарно не озвучиваются.

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Комментарии к статье «Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности»

Проект решения о досрочном прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета Жана Кима все-таки вынесли на рассмотрение сессии, состоявшейся 18 сентября. Результаты проведенного голосования показали, что такое решение поддерживают 21 депутат, 10 местных избранников проголосовали против, 1 бюллетень оказался испорченным.

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