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Результаты борьбы

Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

Павел Коротенко
26 сентября 2019 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Возникшие на сессии прения четко показали, что у мэра и его команды в горсовете теперь есть явная оппозиция.

Состоявшаяся 18 сентября 69-я сессия Славянского горсовета стала рекордной не только по явке и длительности, но и по количеству взаимных обвинений в манипуляциях. О чем спорили депутаты 7 созыва, узнавали журналисты «ТВ плюс».

Продуктивная перезагрузка

Выплеснув энергию в голосовании по отстранению Жана Кима и прениях с прокурором Владимиром Шиловым, депутаты взяли небольшую паузу и достаточно мирно проголосовали за два десятка проектов решений. В их числе - 5 электронных петиций, отчеты о выполнении городского бюджета и программы социально-экономического развития за 1-е полугодие, переименование КП "ЖЭК №4" в "Управляющую компанию №4", изменения в программы приобретения жилья для детей-сирот и социальной поддержки участников АТО, принятие порядка приобретения 10 квартир для ВПЛ и установление размера отчислений от дохода коммунальных предприятий в городской бюджет.

Кроме того, сессия утвердила создание опорного учреждения среднего образования (ООШ №13) и его филиалов. Вернее - филиала, которым стал учебно-воспитательный комплекс в мкр-не Семеновка. Как доложил начальник гороо Игорь Рублевский, изначально филиалом хотели сделать и 7-ю школу, но родители ее учеников такой перспективе воспротивились. Завершил блок недискуссионных вопросов пункт о программе финансовой поддержки горводоканала. Обратила на себя внимание ремарка депутата Сергея Пустовита. Он отметил, что фактические темпы финансовых перечислений уже опережают их утверждение депутатским корпусом, то есть изменения в программу приходится вносить задним числом.

Фаза непонимания

К исходу 2-го часа градус эмоций снова начал нарастать. Сначала у депутатов возникли вопросы по перечню объектов и мероприятий ЖКХ, которые в этом году планируется финансировать из бюджета развития. Замначальника УЖКХ Ольге Зарубе пришлось расшифровывать вносимые правки, подробно остановившись, по просьбе аудитории, на приобретении модульной котельной.

Но настоящий коллапс образовался, когда дошли до внесения изменений городской бюджет. Сразу несколько депутатов заявили, что документ им непонятен и предварительно не изучался. Хотя, что им мешало его изучить, сказать не смог никто. Разъяснения сменявших друг друга на трибуне чиновников аудиторию не удовлетворили. Дальше всех пошел депутат Сергей Савченко, предложивший снять вопрос с повестки дня и рассмотреть его на внеочередной сессии. Его идею коллеги не поддержали, так как это заблокировало бы текущие платежи и получение субвенций. Не поддержал депкорпус и предложение депутата Игоря Дубограя - изъять из текста хотя бы раздел по горздраву. 

В итоге сошлись на предложении городского головы Вадима Ляха голосовать по пунктам. Причем создалось впечатление, что депутаты сами не уверены, какие именно пункты их не устраивают. В конце концов из сумбура мнений вычленились две позиции: 199 тыс. грн на строительство нового фонтана и 80 тыс. грн. на содержание и обслуживание кладбищ. Впрочем, к последней позиции депутаты вернулись уже после закрывавшего сессию блока "земельных" вопросов, в пункте "разное". Проголосовав повторно, деньги на кладбища в проект решения по бюджету они все же вернули.

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Комментарии к статье «Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища»

Состоявшаяся 18 сентября 69-я сессия Славянского горсовета стала рекордной не только по явке и длительности, но и по количеству взаимных обвинений в манипуляциях. О чем спорили депутаты 7 созыва, узнавали журналисты «ТВ плюс».

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