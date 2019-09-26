Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

|26 сентября 2019
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Состоявшаяся 18 сентября 69-я сессия Славянского горсовета стала рекордной не только по явке и длительности, но и по количеству взаимных обвинений в манипуляциях. О чем спорили депутаты 7 созыва, узнавали журналисты «ТВ плюс».
Выплеснув энергию в голосовании по отстранению Жана Кима и прениях с прокурором Владимиром Шиловым, депутаты взяли небольшую паузу и достаточно мирно проголосовали за два десятка проектов решений. В их числе - 5 электронных петиций, отчеты о выполнении городского бюджета и программы социально-экономического развития за 1-е полугодие, переименование КП "ЖЭК №4" в "Управляющую компанию №4", изменения в программы приобретения жилья для детей-сирот и социальной поддержки участников АТО, принятие порядка приобретения 10 квартир для ВПЛ и установление размера отчислений от дохода коммунальных предприятий в городской бюджет.
Кроме того, сессия утвердила создание опорного учреждения среднего образования (ООШ №13) и его филиалов. Вернее - филиала, которым стал учебно-воспитательный комплекс в мкр-не Семеновка. Как доложил начальник гороо Игорь Рублевский, изначально филиалом хотели сделать и 7-ю школу, но родители ее учеников такой перспективе воспротивились. Завершил блок недискуссионных вопросов пункт о программе финансовой поддержки горводоканала. Обратила на себя внимание ремарка депутата Сергея Пустовита. Он отметил, что фактические темпы финансовых перечислений уже опережают их утверждение депутатским корпусом, то есть изменения в программу приходится вносить задним числом.
К исходу 2-го часа градус эмоций снова начал нарастать. Сначала у депутатов возникли вопросы по перечню объектов и мероприятий ЖКХ, которые в этом году планируется финансировать из бюджета развития. Замначальника УЖКХ Ольге Зарубе пришлось расшифровывать вносимые правки, подробно остановившись, по просьбе аудитории, на приобретении модульной котельной.
Но настоящий коллапс образовался, когда дошли до внесения изменений городской бюджет. Сразу несколько депутатов заявили, что документ им непонятен и предварительно не изучался. Хотя, что им мешало его изучить, сказать не смог никто. Разъяснения сменявших друг друга на трибуне чиновников аудиторию не удовлетворили. Дальше всех пошел депутат Сергей Савченко, предложивший снять вопрос с повестки дня и рассмотреть его на внеочередной сессии. Его идею коллеги не поддержали, так как это заблокировало бы текущие платежи и получение субвенций. Не поддержал депкорпус и предложение депутата Игоря Дубограя - изъять из текста хотя бы раздел по горздраву.
В итоге сошлись на предложении городского головы Вадима Ляха голосовать по пунктам. Причем создалось впечатление, что депутаты сами не уверены, какие именно пункты их не устраивают. В конце концов из сумбура мнений вычленились две позиции: 199 тыс. грн на строительство нового фонтана и 80 тыс. грн. на содержание и обслуживание кладбищ. Впрочем, к последней позиции депутаты вернулись уже после закрывавшего сессию блока "земельных" вопросов, в пункте "разное". Проголосовав повторно, деньги на кладбища в проект решения по бюджету они все же вернули.
26 сентября 2019
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— 26 сентября 2019 —
Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.
— 26 сентября 2019 —
Календарь и сентябрьское похолодание актуализировали тему отопительного сезона. Насколько готов к его началу город и какие факторы могут отразится на прохождении осенне-зимнего периода, журналисты «ТВ плюс» попытались выяснить, обратившись к нескольким источникам.
— 26 сентября 2019 —
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— 26 сентября 2019 —
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26 сентября 2019
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
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Состоявшаяся 18 сентября 69-я сессия Славянского горсовета стала рекордной не только по явке и длительности, но и по количеству взаимных обвинений в манипуляциях. О чем спорили депутаты 7 созыва, узнавали журналисты «ТВ плюс».