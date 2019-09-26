Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва

На прошлой неделе в Славянске, на ул. Новый Быт, начались работы по установке модульной котельной. Она должна подавать тепло на пять многоэтажек микрорайона. По словам городского головы, работы планировалось завершить в первых числах октября - до начала отопительного сезона.

Удастся ли это сделать теперь - пока неясно. В конце сентября славянская прокуратура направила в городской совет письмо о необходимости разорвать договор с подрядной организацией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, исследуя информацию на сайте «Prozorro», правоохранители установили, что УЖКХ Славянска провело закупку работ по установке модульной котельной у одного участника путем неконкурентной переговорной процедуры. При этом был заключен договор на сумму 4,3 млн грн, а уставной капитал фирмы на 11 сентября составлял всего 60 грн.

- Согласно ЗУ «О публичных закупках» срочные и неконкурентные торги могут проводится только при наличии чрезвычайной ситуации. Но горсовет не предоставил обоснованных сведений о возникновении такой ситуации в Славянске, подтвержденных ГСЧС. Поэтому прокуратура считает проведение закупки за государственные средства путем неконкурентной поцедуры существенным нарушением законодательства, - объяснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Городской голова Вадим Лях подтвердил, что письмо от прокуратуры в горсовет действительно поступало. И на него уже направлен ответ с протестом. Более того, в ближайшее время ситуацию рассмотрит Антимонопольный комитет Украины.

Но пока реагировать на требования правоохранителей в мэрии не собираются.

- Сначала нужно обеспечить теплом жителей микрорайона. А потом выяснять ситуацию с торгами, - считает градоначальник.

Отметим, что отопительный сезон в Славянске стартует 15 октября. Если температурные показатели будут ниже нормы, тепло могут подать и раньше.