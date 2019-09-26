Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Не прошло и суток с принятия депутатским большинством решения о прекращении полномочий секретаря горсовета, как мэр Славянска воспользовался своим правом и наложил на него вето. О причинах такого хода Вадим Лях рассказал на пресс-конференции, оперативно созванной утром следовавшего за сессией дня.

Политический контекст

По словам городского головы, нарушения он видит в том, что проект кадрового решения был размещен на сайте горсовета не за 20 дней, как того требует регламент, а за 19. Таким образом, процедура прохождения документа оказалась невыполнена.

Во-вторых, претензии депутатского большинства к функциональности Жана Кима в должности секретаря горсовета не подтверждены документально. Ни одного письменного обращения на эту тему за минувшие годы депутаты не составили. Другими словами, все эти обвинения юридической силы не имеют и обоснованием для снятия секретаря служить не могут.

Вадим Лях заявляет, что происходящие в горсовете события имеют четкий политический контекст. В этой связи он упомянул экс- и действующих нардепов Наталью Королевскую и Олега Недаву, отношения с которыми, по утверждению мэра, "не заладились". Более того, как считает Вадим Лях, попыткой сместить секретаря горсовета его оппоненты готовят платформу для смены городского головы. Свою позицию по этому вопросу мэр Славянска сформулировал фразой: «Пусть сначала попробуют сместить Жана Кима», - и добавил, что к противостоянию готов.

Пасьянс мандатов

Стоит отметить, что сейчас в городской депутатской фракции "Оппозиционный блок" вместе с Вадимом Ляхом состоят 9 человек. В сформированную перед парламентскими выборами депутатскую группу "Оппозиционная платформа - за жизнь" вошли 19 человек. То есть, своего большинства в городском совете у мэра теперь нет. И это может дестабилизировать работу органа. В крайнем случае, его могут просто заблокировать. По мнению Вадима Ляха, такое развитие событий возможно, но оппонентам это грозит репутационными потерями. Поэтому не факт, что дело все же дойдет до открытого противостояния.

Что касается решения по Жану Киму, то после его ветирования городской голова по закону обязан назначить сессию. На ней депутаты могут попытаться преодолеть вето. Для этого нужно собрать уже не обычное большинство, а две трети голосов. Заседание сессии мэр назначил на 2 октября.

Судя по всему, даже если нужное количество голосов у большинства наберется, конфликт на этом не закончится. Скорее всего, он перейдет в плоскость судебных разбирательств. В любом случае горсовет Славянска, похоже, ожидает очень бурная политическая осень.