К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Календарь и сентябрьское похолодание актуализировали тему отопительного сезона. Насколько готов к его началу город и какие факторы могут отразится на прохождении осенне-зимнего периода, журналисты «ТВ плюс» попытались выяснить, обратившись к нескольким источникам.

Техническая готовность

По информации директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергея Микитишина, все 39 эксплуатируемых предприятием котельных, расположенные в Славянске, Святогорске и Славянском районе, к работе полностью готовы. В настоящее время завершается плановая замена теплотрасс, затянувшаяся из-за задержки с поставками труб. Продолжается монтаж изолирующего слоя на транзитных теплотрассах. Параллельно идет ремонт локальных порывов, образовавшихся при заполнении и опрессовке системы теплоснабжения.

Кроме того, нужно установить 20 тепловых счетчиков, которые сейчас проходят госповерку. Финансирование проектов по установке новых счетчиков, по словам руководителя, городским бюджетом в этом году не производилось. Эту же информацию подтвердил мэр Славянска Вадим Лях, объяснивший, что средства перераспределены на решение проблемы теплоснабжения домов на ул. Новый Быт.

Для качественного обслуживания котельного оборудования ПЕ «Славянсктеплосеть» пополняет штат сотрудников. Уволенные в рамках прошлогоднего сокращения машинисты и аппаратчики снова принимаются на работу. Как считает Сергей Микитишин, предпосылок к срыву отопительного сезона по городу и району нет. К ликвидации неизбежных при запуске оборудования мелких аварий предприятие готово. Изменений в тарифах, по его данным, не предвидится.

Внешние факторы

Несколько другая информация прозвучала на областной коллегии, заседание которой состоялось в Краматорске 24 сентября. Темпы подготовки к отопительному сезону «на местах» руководитель профильного департамента Александр Баранник признал, за некоторыми исключениями, удовлетворительными. Однако проблема заключается в финансовых сложностях коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». Его общий долг перед поставщиками составляет 2,5 млрд грн, а это чревато перебоями с поставкой газа.

Чтобы не допустить такой ситуации, предприятию срочно нужно погасить долг в 607 млн грн. Однако, где брать эти деньги, никто, видимо, не знает. Временным решением проблемы может стать письменная гарантия первого руководителя ДонОГА, что такую сумму кредиторам заплатят, но стратегически это ничего не изменит. В ходе заседания также выяснилось, что сейчас ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» готовит расчеты по повышению тарифа на свои услуги. Какими будут новые расценки и когда они вступят в силу, пока неизвестно.

Пока же отопительный сезон в Славянске обещают начать в срок - 15-16 октября. Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 3 дней будет не выше +8 С, тепло могут подать и раньше.