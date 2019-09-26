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Результаты борьбы

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Светлана Вьюниченко
26 сентября 2019 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.

Таким образом, после 6 недель занятий школьников ждет двухнедельный перерыв. При этом каникулы в Славянске закончатся как раз тогда, когда они начнутся по всей стране.

Не секрет, что сроки каникул в городе варьируются в зависимости от начала отопительного сезона. В этом случае образование подрастающего поколения приносят в жертву экономии. Включив отопление в учебных заведениях позже на две недели, местный бюджет сэкономит изрядную сумму.

- Эти даты для Славянска стандартны и экономически оправданы. Они не меняются из года в год, - говорит заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова.

Как объяснили в гороо, нагонять пропущенные дни школьники будут за счет оптимизации, учиться по субботам им не придется.

В целом, рассказывает Марина Хохлова, всего в течение года дети должны отдыхать 30 каникулярных дней. Даже с учетом продленных осенних каникул эти сроки выдерживаются. 

Так, на зимние каникулы юные славянцы отправятся в понедельник, 23 декабря. Занятия в школах возобновятся в среду, 8 января 2020 года.

Весной дети будут отдыхать с 23 по 29 марта. Уроки в школах начнутся в понедельник, 30 числа. Весенние каникулы городское руководство пообещало не привязывать к отопительному сезону. Ведь в таком случае третья четверть получается непомерно длинной, а четвертая - очень короткой.

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Комментарии к статье «А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября»

Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.

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