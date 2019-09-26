А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

|26 сентября 2019
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Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.
Таким образом, после 6 недель занятий школьников ждет двухнедельный перерыв. При этом каникулы в Славянске закончатся как раз тогда, когда они начнутся по всей стране.
Не секрет, что сроки каникул в городе варьируются в зависимости от начала отопительного сезона. В этом случае образование подрастающего поколения приносят в жертву экономии. Включив отопление в учебных заведениях позже на две недели, местный бюджет сэкономит изрядную сумму.
- Эти даты для Славянска стандартны и экономически оправданы. Они не меняются из года в год, - говорит заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова.
Как объяснили в гороо, нагонять пропущенные дни школьники будут за счет оптимизации, учиться по субботам им не придется.
В целом, рассказывает Марина Хохлова, всего в течение года дети должны отдыхать 30 каникулярных дней. Даже с учетом продленных осенних каникул эти сроки выдерживаются.
Так, на зимние каникулы юные славянцы отправятся в понедельник, 23 декабря. Занятия в школах возобновятся в среду, 8 января 2020 года.
Весной дети будут отдыхать с 23 по 29 марта. Уроки в школах начнутся в понедельник, 30 числа. Весенние каникулы городское руководство пообещало не привязывать к отопительному сезону. Ведь в таком случае третья четверть получается непомерно длинной, а четвертая - очень короткой.
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• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
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• В Славянске появится консульство Латвии
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• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
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Комментарии к статье «А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября»
Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.