|3 октября 2019
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Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.
При этом на улицах, которые ремонтируют капитально, обещали устанавливать новые ливневки. Но пока благие намерения остаются только в проектах.
- Город в этом плане действительно запущен, - признается Вадим Лях. - Ливневки долгие годы уничтожались, их закатывали в асфальт, не чистили. Восстанавливать их нужно. никто не спорит. Проектов у нас много, только денег на них нет. Откуда мы их возьмем, если половина жителей не платят налоги.
Однако мэр пообещал, что при каремонте дороги на ул. Свободы оборудование ливневок обязательно сделают.
3 октября 2019
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3 октября 2019
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
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Комментарии к статье «Городу нужны ливневки, но денег нет»
Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.