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Фотофакт

Результаты борьбы

Городу нужны ливневки, но денег нет

Светлана Вьюниченко
3 октября 2019 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.

При этом на улицах, которые ремонтируют капитально, обещали устанавливать новые ливневки. Но пока благие намерения остаются только в проектах. 

- Город в этом плане действительно запущен, - признается Вадим Лях. - Ливневки долгие годы уничтожались, их закатывали в асфальт, не чистили. Восстанавливать их нужно. никто не спорит. Проектов у нас много, только денег на них нет. Откуда мы их возьмем, если половина жителей не платят налоги.

Однако мэр пообещал, что при каремонте дороги на ул. Свободы оборудование ливневок обязательно сделают.

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Комментарии к статье «Городу нужны ливневки, но денег нет»

Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.

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