Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

|3 октября 2019
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Отопительный сезон в мкр-не Машмет обещают начать вовремя. Об этом на пресс-конференции 1 октября рассказал городской голова Вадим Лях.
Модульная котельная, которая будет отапливать пятиэтажки на ул Новый Быт, выедет из Киева 4 числа и 5 октября будет доставлена в Славянск. На ее установку обещают потратить около недели.
Что касается письма из прокуратуры, которая рекомендовала горсовету расторгнуть договор с подрядчиком, пока развития процесса не происходит.
- Тендерный комитет уверен в своей правоте, - говорит градоначальник. - Кроме того, стоимость котельной в итоге получилась даже меньшей, чем заявлялось ранее.
3 октября 2019
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• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
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• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
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• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
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— 3 октября 2019 —
Еще одно обсуждение перспектив развития территории Славкурорта состоялось в Славянске 1 октября. Поскольку тема непосредственно касалась взаимоотношений города с ДП СКРЦ "Славянский курорт", на рабочее заседание пригласили руководство здравницы. Представлять позицию предприятия пришла начальник центра по связям с общественностью Татьяна Любимая.
— 3 октября 2019 —
Жителей центральной части города беспокоит инициатива отдельных граждан, которые решили огородить многоэтажные дома заборами.
— 3 октября 2019 —
Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.
— 26 сентября 2019 —
Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного и начнутся гораздо раньше. Официально школьники города будут гулять с 15 по 25 октября. Фактически же отдыхать юные славянцы будут больше. В связи с выходными и праздниками занятия завершатся в субботу, 12 октября. За парты дети вернутся лишь 28 числа.
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3 октября 2019
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
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Отопительный сезон в мкр-не Машмет обещают начать вовремя. Об этом на пресс-конференции 1 октября рассказал городской голова Вадим Лях.