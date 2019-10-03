Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Отопительный сезон в мкр-не Машмет обещают начать вовремя. Об этом на пресс-конференции 1 октября рассказал городской голова Вадим Лях.

Модульная котельная, которая будет отапливать пятиэтажки на ул Новый Быт, выедет из Киева 4 числа и 5 октября будет доставлена в Славянск. На ее установку обещают потратить около недели.

Что касается письма из прокуратуры, которая рекомендовала горсовету расторгнуть договор с подрядчиком, пока развития процесса не происходит.

- Тендерный комитет уверен в своей правоте, - говорит градоначальник. - Кроме того, стоимость котельной в итоге получилась даже меньшей, чем заявлялось ранее.