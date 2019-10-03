Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Недавно один такой появился на пересечении ул. Васильевской и Ярослава Мудрого. Ограждение в виде сетки на центральных магистралях выглядит непривычно. Но пугает неравнодушных славянцев не это.

«Если каждый многоэтажный дом начнет строить себе забор: кто-то дощатый, кто-то использует рабицу, о какой туристической привлекательности города-курорта можно вообще говорить? У Славянска уже есть печальный опыт, когда частник установил забор на перекрестке Ярослава Мудрого и Лозановича. В итоге получилось аварийноопасное место. Об эстетике речь уже и не идет, спасти бы жизни людей», - с таким обращением пришли в редакцию «ТВ плюс» жители Славянска.

Городской голова, комментируя ситуацию, заявил, что ОСМД и частные управляющие компании имеют право устанавливать ограждения на подведомственной территории. Запрет может последовать в том случае, если возникает конфликт с владельцами магазинов или другими объектов, расположенных в здании.

Но с тем, что в таком случае городу нужна единая концепция ограждений, мэр согласился. Последуют ли из этого согласия реальные действия, покажет время.