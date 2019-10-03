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Фотофакт

Осенний триатлон

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Павел Коротенко
3 октября 2019 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По заверению Татьяны Любимой, правление ЧАО «Укрпрофзравница» планирует не банкротить «Славянский курорт», а развивать.

Еще одно обсуждение перспектив развития территории Славкурорта состоялось в Славянске 1 октября. Поскольку тема непосредственно касалась взаимоотношений города с ДП СКРЦ "Славянский курорт", на рабочее заседание пригласили руководство здравницы. Представлять позицию предприятия пришла начальник центра по связям с общественностью Татьяна Любимая.

Список долгов и претензий

Хотя началось заседание с тезиса о том, что Славкурорт - понятие более широкое, чем курортно-реабилитационный комплекс, именно это дочернее предприятие стало предметом разговора. Претензии города к ДП СКРЦ делятся на три основные группы: земельные отношения, экология и долги. 

По первому пункту горсовет, как известно, судится, чтобы отменить договор аренды земли. Вторая позиция, со слов главного эколога Ларисы Соловей, вызывает острую тревогу специалистов. Ведь выкапывание старых труб нарушает почву и растительность, а лабораторный мониторинг процесса грязеобразования в лечебных озерах уже несколько лет не ведется.

Перечисление долгов "Славянского курорта" тоже было впечатляющим. По информации налоговой инспекции, задолженность здравницы перед городским бюджетом составляет 11,9 млн грн (налоги на землю и доходы физических лиц). Госбюджету предприятие должно 5,8 млн грн. Примерно такая же сумма задолженности по единому социальному взносу перед пенсионным фондом, из-за чего 239-ти нынешним и бывшим сотрудников предприятия с апреля 2017 года не начисляется страховой стаж. Долги по зарплате - 3,3 млн грн, по коммунальным услугам (без "Воды Донбасса") - порядка 27 млн грн. Общая сумма составляет 53-54 млн грн.

Неконструктивная позиция

В ответ Татьяна Любимая объяснила, что зарплату сотрудникам не выплачивают из-за ареста счетов здравницы. Получить же от государства компенсацию за причиненный войной ущерб пока не получается. А правление «Укрпрофздравницы» намерено возрождать ДП СКРЦ, начав восстанавливать санаторий «Юбилейный». По ее словам на эти цели получен грант размером 500 млн грн. Последнее утверждение вызвало у аудитории скептические улыбки.

Общую позицию резюмировал Вадим Лях. Он сказал, что невыполненных обещаний за прошедшие годы было предостаточно. Но с мертвой точки проблема не сдвинулась. В связи с этим мэр объявил о том, что меняет свою позицию, и из сторонников сотрудничества с руководством здравницы переходит в лагерь их оппонентов.

Масла в огонь подлил депутат Алексей Яковленко. Он сообщил, что на днях исполнительная служба арестовала часть имущества «Славянского курорта», и в настоящее время готовит его к продаже для погашения долгов перед кредиторами. Обеспокоенность депутата вызвало то, что в списке этих кредиторов город не значится. Он предложил поскорее через суд заявить финансовые претензии. Иначе, считает Алексей Яковленко, город может и вовсе остаться «у разбитого корыта». 

Реплику городской голова принял во внимание и попросил фискальную службу четко определить сумму долгов здравницы перед горбюджетом. Ее и будут указывать в судебном иске.

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Комментарии к статье «Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом»

Еще одно обсуждение перспектив развития территории Славкурорта состоялось в Славянске 1 октября. Поскольку тема непосредственно касалась взаимоотношений города с ДП СКРЦ "Славянский курорт", на рабочее заседание пригласили руководство здравницы. Представлять позицию предприятия пришла начальник центра по связям с общественностью Татьяна Любимая.

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