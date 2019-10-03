Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

|3 октября 2019
|Просмотров: 14
|
а созванной 2 октября внеочередной сессии Славянского городского совета депутатское большинство предприняло попытку отстоять свое решение о досрочном прекращении полномочий секретаря горсовета Жана Кима. Необходимое для преодоления вето количества голосов набрать не удалось.
Напомним, что решение об отставке Жана Кима депутаты приняли 18 сентября. Уже на следующий день городской голова Вадим Лях в рамках своих полномочий наложил на это решение вето. Преодолеть его можно было при поддержке 2/3 от общего состава горсовета, то есть 24-мя голосами. Всего на сессию зарегистрировались 28 депутатов.
Перед началом голосования по этому вопросу в зале возникла эмоциональная полемика, которую инициировали депутаты от большинства. Началась она с критики по поводу пресс-конференции мэра. Напомним, там градоначальник сказал, что попытка сместить Жана Кима зиждется на сугубо политическом фундаменте. Это утверждение оппоненты мэра назвали неправдивым, равно как и реплику о том, что на самом деле «охота» идет на самого Вадима Ляха.
Дабы нивелировать такое утверждение, депутат Олег Костин, например заверил, что в случае отставки нынешнего секретаря сформированное в горсовете большинство поддержит любую другую кандидатуру, предложенную мэром на эту должность. Позицию коллеги поддержал депутат Николай Батечко, сказавший, что речь идет не о персоналиях, а о полноценной работе городского совета. По его мнению, таковая не возможна при Жане Киме. Николай Батечко уверил, что под городского голову никто не «копает».
Миролюбивую тональность предыдущих выступлений напрочь перечеркнул председатель депутатской группы «ОПЗЖ» Павел Придворов. Он в резкой форме обвинил Вадима Ляха в завышенной самооценке, отрыве от реальности, пренебрежении интересами громады, блокировании депутатских запросов, кулуарных интригах, вранье и разворовывании средств. После этого он заявил, что мэр недостоин занимать свою должность, и призвал депутатов «сменить эту лживую и продажную власть».
Атаку на свой профессионализм и репутацию Вадим Лях выслушал достаточно спокойно. Но не выдержали нервы у депутата Ольги Преображенской. Она сказала, что ей стыдно за коллег, которые несколько лет работали с мэром плечом к плечу, а теперь вдруг начали бросать в него камни. Кроме того, она обратила внимание на то, что в самой депутатской группе «ОПЗЖ» нет единства мнений и посоветовала ее представителям определиться с общей позицией.
Возвращаясь к голосованию за преодоление вето, сообщим, что его результаты оказались следующими: за отставку Жана Кима высказались 20 депутатов, против – 8. Таким образом ныне действующий секретарь Славянского горсовета сохранил свои полномочия в полном объеме. Как будут развиваться события дальше, покажет время.
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
— 3 октября 2019 —
Еще одно обсуждение перспектив развития территории Славкурорта состоялось в Славянске 1 октября. Поскольку тема непосредственно касалась взаимоотношений города с ДП СКРЦ "Славянский курорт", на рабочее заседание пригласили руководство здравницы. Представлять позицию предприятия пришла начальник центра по связям с общественностью Татьяна Любимая.
— 3 октября 2019 —
Жителей центральной части города беспокоит инициатива отдельных граждан, которые решили огородить многоэтажные дома заборами.
— 3 октября 2019 —
Отопительный сезон в мкр-не Машмет обещают начать вовремя. Об этом на пресс-конференции 1 октября рассказал городской голова Вадим Лях.
— 3 октября 2019 —
Небольшой осенний дождь актуализировал проблему ливневой канализации. Даже минимальные осадки в Славянске приводят к тому, что часть городских улиц превращается в непроходимые лужи.
Приветствую, гость! Вход
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима»
а созванной 2 октября внеочередной сессии Славянского городского совета депутатское большинство предприняло попытку отстоять свое решение о досрочном прекращении полномочий секретаря горсовета Жана Кима. Необходимое для преодоления вето количества голосов набрать не удалось.