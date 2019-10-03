Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Напомним, что решение об отставке Жана Кима депутаты приняли 18 сентября. Уже на следующий день городской голова Вадим Лях в рамках своих полномочий наложил на это решение вето. Преодолеть его можно было при поддержке 2/3 от общего состава горсовета, то есть 24-мя голосами. Всего на сессию зарегистрировались 28 депутатов.

Перед началом голосования по этому вопросу в зале возникла эмоциональная полемика, которую инициировали депутаты от большинства. Началась она с критики по поводу пресс-конференции мэра. Напомним, там градоначальник сказал, что попытка сместить Жана Кима зиждется на сугубо политическом фундаменте. Это утверждение оппоненты мэра назвали неправдивым, равно как и реплику о том, что на самом деле «охота» идет на самого Вадима Ляха.

Дабы нивелировать такое утверждение, депутат Олег Костин, например заверил, что в случае отставки нынешнего секретаря сформированное в горсовете большинство поддержит любую другую кандидатуру, предложенную мэром на эту должность. Позицию коллеги поддержал депутат Николай Батечко, сказавший, что речь идет не о персоналиях, а о полноценной работе городского совета. По его мнению, таковая не возможна при Жане Киме. Николай Батечко уверил, что под городского голову никто не «копает».

Миролюбивую тональность предыдущих выступлений напрочь перечеркнул председатель депутатской группы «ОПЗЖ» Павел Придворов. Он в резкой форме обвинил Вадима Ляха в завышенной самооценке, отрыве от реальности, пренебрежении интересами громады, блокировании депутатских запросов, кулуарных интригах, вранье и разворовывании средств. После этого он заявил, что мэр недостоин занимать свою должность, и призвал депутатов «сменить эту лживую и продажную власть».

Атаку на свой профессионализм и репутацию Вадим Лях выслушал достаточно спокойно. Но не выдержали нервы у депутата Ольги Преображенской. Она сказала, что ей стыдно за коллег, которые несколько лет работали с мэром плечом к плечу, а теперь вдруг начали бросать в него камни. Кроме того, она обратила внимание на то, что в самой депутатской группе «ОПЗЖ» нет единства мнений и посоветовала ее представителям определиться с общей позицией.

Возвращаясь к голосованию за преодоление вето, сообщим, что его результаты оказались следующими: за отставку Жана Кима высказались 20 депутатов, против – 8. Таким образом ныне действующий секретарь Славянского горсовета сохранил свои полномочия в полном объеме. Как будут развиваться события дальше, покажет время.