Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли

Затяжной конфликт вокруг незаконно установленного сооружения на улице Шевченко наконец завершился. Противостояние застройщика с городской властью продолжалось с осени 2017 года.

По словам главного архитектора Славянска Сергея Руденко, конфликтная ситуация началась после окончания срока действия договора об аренде земельного участка. Вместо того, чтобы освободить занимаемое пространство, предприниматель построил на участке большой торговый павильон. Правда, ни одного дня объект так и не проработал.

Возможно, читатели "ТВ плюс" помнят публикации двухлетней давности, когда городской голова Вадим Лях обещал, что сооружения "до конца недели не будет". Действительность оказалась прозаичней, и дело перешло в плоскость судебных разбирательств. Сложнее всего оказалось установить собственника строения. Застройщик утверждал, что уже продал его, и это ощутимо запутало процесс. Конечную точку поставил Верховный суд, признавший правомерной позицию городской власти Славянска.

Приняв меры по оповещению нового собственника о необходимости демонтировать МАФ и выждав установленный процедурой срок, исполком принял решение о принудительном демонтаже. Работы начались 3 октября и продолжались 2 дня. Их, на договорной основе, выполняли сотрудники КП "Благоустройство". Разобранный вручную павильон будет храниться на территории КАТП. Забрать его собственник сможет лишь после того, как компенсирует городскому бюджету стоимость демонтажа и транспортировки (порядка 50 тыс. грн). Услугу хранения придется оплатить отдельно.