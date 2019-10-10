Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли

|10 октября 2019
|Просмотров: 74
|
Затяжной конфликт вокруг незаконно установленного сооружения на улице Шевченко наконец завершился. Противостояние застройщика с городской властью продолжалось с осени 2017 года.
По словам главного архитектора Славянска Сергея Руденко, конфликтная ситуация началась после окончания срока действия договора об аренде земельного участка. Вместо того, чтобы освободить занимаемое пространство, предприниматель построил на участке большой торговый павильон. Правда, ни одного дня объект так и не проработал.
Возможно, читатели "ТВ плюс" помнят публикации двухлетней давности, когда городской голова Вадим Лях обещал, что сооружения "до конца недели не будет". Действительность оказалась прозаичней, и дело перешло в плоскость судебных разбирательств. Сложнее всего оказалось установить собственника строения. Застройщик утверждал, что уже продал его, и это ощутимо запутало процесс. Конечную точку поставил Верховный суд, признавший правомерной позицию городской власти Славянска.
Приняв меры по оповещению нового собственника о необходимости демонтировать МАФ и выждав установленный процедурой срок, исполком принял решение о принудительном демонтаже. Работы начались 3 октября и продолжались 2 дня. Их, на договорной основе, выполняли сотрудники КП "Благоустройство". Разобранный вручную павильон будет храниться на территории КАТП. Забрать его собственник сможет лишь после того, как компенсирует городскому бюджету стоимость демонтажа и транспортировки (порядка 50 тыс. грн). Услугу хранения придется оплатить отдельно.
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
— 10 октября 2019 —
С 4 октября «Славгорводоканал» ввел 10-часовую подачу воды на город. В первую очередь, это коснулось тех, кто живет в многоэтажных домах, куда вода подается при помощи насосов, и микрорайонов, получающих воду от фильтровальной станции. К последним относятся Артема, Лесной, часть Железнодорожного и частично центр.
— 10 октября 2019 —
Сессия славянского городского совета, состоявшаяся 2 октября, оказалась одним из самых ярких политических событий местного масштаба. Как уже сообщала «ТВ плюс», депутаты не смогли преодолеть вето городского головы, и Жан Ким остался секретарем городского совета.
— 10 октября 2019 —
Опасения по поводу того, что переформатирование Славянского городского совета может повлиять на его коэффициент полезного действия, начинают оправдываться. Состоявшаяся 2 октября внеочередная сессия подтвердила такую вероятность.
— 10 октября 2019 —
Минувшие выходные большая часть горожан провела без воды. Ситуацию привычно связали с уменьшением подачи на город, анонсированной КП «Вода Донбасса». Но, как оказалось, проблема была не только в этом.
Приветствую, гость! Вход
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли»
Затяжной конфликт вокруг незаконно установленного сооружения на улице Шевченко наконец завершился. Противостояние застройщика с городской властью продолжалось с осени 2017 года.