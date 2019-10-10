Открытие областного диагностического центра затягивается

Обещанное на август этого года открытие диагностического центра, создаваемого в рамках областного проекта, так и не состоялось. С чем это связано и в какой стадии готовности учреждение пребывает на сегодняшний день, журналистам «ТВ плюс» рассказал руководитель центра Алексей Яковленко (на фото).

По его словам, техническая часть реализации проекта затормозилась из-за сбоев в проведении дополнительного тендера на отдельные виды работ. Урегулирование ситуации, как ожидается, займет несколько дней. В целом же, говорит Алексей Яковленко, процесс создания диагностического центра успешно продолжается: строительные работы почти закончены, идет доставка и монтаж оборудования.

Разместится оно следующим образом. На 1-м этаже будут работать магниторезонансный и компьютерный томографы, а также две рентген-установки. 2-й этаж отводится для специализированных видов обследования: фиброгастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии и т. д. Здесь же будет размещено отделение УЗИ. 3-й (консультативный) этаж почти полностью займут кабинеты врачей-специалистов. Кроме того, на этом этаже расположен операционный блок, оснащенный высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей.

По направлению семейного врача все обследования в центре можно будет пройти бесплатно. Однако, как отметил Алексей Яковленко, - в рамках установленного профильным министерством перечня.

Если человек решил обследоваться по собственной инициативе, за услугу ему придется заплатить. Стоимость услуг должен определить Минздрав, на сегодняшний день документ пока разрабатывается. В любом случае расценки будут ниже, чем в частных клиниках, уверен Алексей Яковленко. После того, как они станут известны, прейскурант для удобства клиентов вывесят в вестибюле центра.

Не совсем пока разъяснен вопрос и со штатным расписанием. Ранее его формировали на основании специального министерского приказа. Сейчас идет разговор о том, что в рамках медицинской реформы учреждениям здравоохранения предложат самим определять необходимое количество врачей, медсестер и обслуживающего персонала. По словам руководителя диагностического центра, на ключевые вакансии специалисты уже подобраны. Что касается остального штата сотрудников, то набирать их планируется непосредственно перед открытием. Поскольку дата постоянно отодвигается, это направление пока не форсируется.