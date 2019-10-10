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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября

Павел Коротенко
10 октября 2019 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Считанные дни остаются до заявленной руководством ДП СКРЦ "Славянский курорт" даты прекращения работы санатория "Славянский". Тревогу по этому поводу испытывают как пациенты здравницы, так и жители микрорайона. Правда, причины для переживаний у них разные.

Уникальные услуги

Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата закрытие санатория означает потерю возможности проходить лечение и реабилитацию в специализирующемся на их диагнозе медицинском учреждении. Борьбу за сохранение санатория и возврат его в государственную собственность они ведут не первый год, но в последнее время их действия активизировались. Достаточно вспомнить недавнее перекрытие трассы Киев - Довжанский и намерение в ближайшем времени поехать в Киев, чтобы озвучить свои требования первым руководителям государства. 

Как рассказала председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Поламарчук, посещение столицы протестующие намерены начать со встречи с руководством ЧАО "Укрпрофздравница". Если же в такой встрече им откажут, делегаты переместятся к президентскому офису, где будут добиваться выполнения своих требований. По словам Надежды Поламарчук, в письменном виде эти требования уже переданы президенту Украины и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (последнему лично). 

Поддержку "колясочникам" обещают и в Донецкой облгосадминистрации, где по описываемой проблеме провели два заседания. При этом областные чиновники уверяют, что со своей стороны готовы принять здравницу в коммунальную собственность и обеспечить ее эффективное функционирование. В то же время "давить" на собственников они права не имеют.

Конец света

Совершенно другие мотивы двигают жителями мкр-на Славкурорт. Ведь остановка работы дочернего предприятия "Укрпрофздравницы" означает прекращение подачи на этот объект коммунальных услуг. В первую очередь - электричества. И, поскольку частный сектор микрорайона запитан от подстанции курорта, местным жителям накануне зимы также грозит отключение. 

И это добавляет людям решимости идти до конца. В данном случае - до Киева. Причем времени на отстаивание своих требований, то есть гарантии бесперебойного энергоснабжения, у них остается в обрез.

Напомним, что 1 октября в горисполкоме проходило комплексное заседание, на котором снова обсуждались связанные со здравницей проблемы. Отдельным дискурсом звучала тема электроснабжения Славкурорта. На начало текущей недели конкретики в вопросе не прибавилось. Прокомментировать ситуацию городской голова Славянска пообещал после выездного заседания, которое он намерен провести в ближайшие дни.

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Комментарии к статье «Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября»

Считанные дни остаются до заявленной руководством ДП СКРЦ "Славянский курорт" даты прекращения работы санатория "Славянский". Тревогу по этому поводу испытывают как пациенты здравницы, так и жители микрорайона. Правда, причины для переживаний у них разные.

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