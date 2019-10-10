В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки

В Славянске состоялось общественное обсуждение проекта оборудования парка «Лесной». Мероприятие прошло 4 октября в одноименном микрорайоне. Несмотря на День учителя и проливной дождь, обсуждение собрало достаточно много неравнодушных граждан и получилось эмоциональным.

Напомним, что впервые о создании парка предметно заговорили год назад. Тогда общественные обсуждения были нужны, чтобы выслушать предложения граждан. Главным камнем преткновения в тот раз стало возможное строительство на территории зеленой зоны православной церкви МП. Год спустя об этом проекте уже никто не заговаривает. Теперь на суд общественности городские власти вынесли готовую документацию. Как рассказал автор проекта Виталий Вязовский, при его создании все пожелания жителей были учтены.

Каким будет новый парк

Согласно представленному плану, будущий парк поделен на так называемые кварталы. Первый из них примыкает к ул. Батюка и тянется вдоль дороги. По проекту его решили отдать под застройку коммерческими объектами, имеющими отношение к отдыху. По мнению главного архитектора города Сергея Руденко, это может быть кинотеатр, кафе и тому подобное.

Во втором квартале разместятся две детских площадки, одна из них - инклюзивная. Здесь же запланированы два веревочных городка, зона настольного тенниса, беседки для пикников и лужайки.

Третий квартал расположен в центре посадки. Здесь планируется соорудить смотровую площадку, поскольку открывающийся пейзаж на гору Карачун признан красивым. Возле площадки разместится эстрада, где будут проходить концерты и другие массовые мероприятия.

Четвертый квартал находится в юго-западной части сегодняшней посадки. Он задуман как спортивный. По проекту тут появятся спортплощадка, скейтпарк, беговая дорожка, площадка для выгула собак. Зимой спортплощадку можно будет переоборудовать в каток.

Четвертый квартал заканчивается старым фруктовым садом. Его решено оставить и обновить. Пятый квартал парка представляет собой овраг. Его предполагается частично засыпать и проложить дренаж. В отношении оврага есть два предложения. Либо он станет зоной зимних забав - с санками и лыжами, либо превратится в элемент ландшафтного дизайна.

Шестой квартал пока существует лишь на бумаге. Это зона будущей частной застройки. Дома здесь планируется располагать лицом к парку, чтобы не нарушать гармонию.

Парк будет опоясан аллеями, тропинками, велодорожками. Здесь будет два туалета и четыре входа. Проезд транспорта окажется под запретом, кроме обслуживающих машин.

Нет - строительству, да - деревьям

Протесты общественности в основном вызвали два пункта - сооружение коммерческих объектов и снос деревьев. Люди в резкой форме выступали против застройки так называемого первого квартала. В итоге городской голова Вадим Лях пообещал, что застройки там не будет. Но после его ухода архитектор пытался переубедить общественность. Воздействия это не возымело. Славянцы проголосовали за то, чтобы строительства в парке не было. И новые коммерческие объекты, кроме уже существующих, не появлялись.

Вторым спорным моментом оказался снос деревьев. И по этому пункту удалось достигнуть соглашения. Парковую зону расширят за счет уменьшения хозпостроек. К зеленым насаждениям пообещали относиться максимально бережно, пытаясь сберечь практически каждое.

Осталось непонятным, что делать с древними курганами, которые имеются в будущем парке. На слушаниях эта тема затрагивалась вскользь. Надо понимать, потому что большинство жителей об исторической составляющей территории просто не знает.

Тем не менее, разработчики считают, что курганов, представляющих ценность для науки и культуры, там нет. Хотя на ранее, на общественном обсуждении в горсовете звучала другая информация.

Отметим, что встреча в мкр-не Лесной наглядно показала - жители могут влиять на власть. Поэтому лишь от неравнодушных граждан зависит, как будет выглядеть Славянск.

Мэр Славянска Вадим Лях:

«Парк - это неприбыльный социальный объект. Его обслуживание будет обходиться городу приблизительно в 1,5 млн грн в год. Эти деньги можно было бы взять в качестве налога на землю под коммерческими объектами. Но если жители не хотят, мы их строить не будем. Пришли бы на встречу те, кто в этом заинтересован, все могло сложиться иначе. Будем такими решениями приучать людей проявлять активную жизненную позицию».