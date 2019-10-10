|10 октября 2019
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На ул. Новый быт началась установка новой модульной котельной, которая будет подавать тепло на 5 многоэтажных домов. Ее вод в эксплуатацию намечен на 14 октября. Для этого приедут представители завода-поставщика из Борисполя.
Как рассказал прораб подрядной организации Игорь Мальченко, котельная имеет два котла. Один будет рабочим, второй - резервным. Максимально их мощность рассчитана на 7 многоэтажек. Поэтому с обслуживанием пяти домов форс-мажора возникнуть не должно.
По словам начальника УЖКХ Владимира Башкаева, общая стоимость работ составила 4,8 млн грн. Деньги выделил местный бюджет.
Не так радостно обстоят дела на ул. Нарвской в мкр-не Семеновка. В двухэтажных домах город установил электрическое отопление. Осталось подвести провода и запустить систему. Однако РЭС на протяжении 2,5 месяцев не начинает работы и не дает это сделать никому другому.
По словам мэра, местные власти планируют обращаться к губернатору за содействием в решении вопроса.
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5 октября 2019
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• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
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• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
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Комментарии к статье «Отопление обещают подать в срок»
На ул. Новый быт началась установка новой модульной котельной, которая будет подавать тепло на 5 многоэтажных домов. Ее вод в эксплуатацию намечен на 14 октября. Для этого приедут представители завода-поставщика из Борисполя.