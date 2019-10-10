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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Отопление обещают подать в срок

Светлана Вьюниченко
10 октября 2019 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На ул. Новый быт началась установка новой модульной котельной, которая будет подавать тепло на 5 многоэтажных домов. Ее вод в эксплуатацию намечен на 14 октября. Для этого приедут представители завода-поставщика из Борисполя.

Как рассказал прораб подрядной организации Игорь Мальченко, котельная имеет два котла. Один будет рабочим, второй - резервным. Максимально их мощность рассчитана на 7 многоэтажек. Поэтому с обслуживанием пяти домов форс-мажора возникнуть не должно.

По словам начальника УЖКХ Владимира Башкаева, общая стоимость работ составила 4,8 млн грн. Деньги выделил местный бюджет.

Не так радостно обстоят дела на ул. Нарвской в мкр-не Семеновка. В двухэтажных домах город установил электрическое отопление. Осталось подвести провода и запустить систему. Однако РЭС на протяжении 2,5 месяцев не начинает работы и не дает это сделать никому другому. 

По словам мэра, местные власти планируют обращаться к губернатору за содействием в решении вопроса.

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Комментарии к статье «Отопление обещают подать в срок»

На ул. Новый быт началась установка новой модульной котельной, которая будет подавать тепло на 5 многоэтажных домов. Ее вод в эксплуатацию намечен на 14 октября. Для этого приедут представители завода-поставщика из Борисполя.

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