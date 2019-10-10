Что опять не так с водой

Минувшие выходные большая часть горожан провела без воды. Ситуацию привычно связали с уменьшением подачи на город, анонсированной КП «Вода Донбасса». Но, как оказалось, проблема была не только в этом.

По словам городского головы Вадима Ляха, еще 30 сентября на северных резервуарах «Воды Донбасса» произошла утечка.

- Это был понедельник. Мы сразу проинформировали предприятие. Но работы начались лишь в пятницу, 4 октября, накануне выходных. Складывается впечатление, что это было сделано намерено, - говорит градоначальник.

За неделю запасы воды в резервуарах упали ниже допустимого уровня. Поэтому, когда ремонт наконец завершился, потребовалось время на их заполнение и опрессовку. Это заняло понедельник и вторник. Следовательно, нормальная подача воды возобновилась лишь к среде, 9 октября.

Свою роль в перебоях с водоснабжением играет и сокращение подачи воды на город из-за долгов. Мэр говорит, что местный бюджет сдерживал этот уровень, сколько мог. Но сейчас «немного снизил». Но, если бы не авария, особого дискомфорта основная часть населения не почувствовала бы.

- Наша задача - максимально уйти от «Воды Донбасса». И мы делаем достаточно много в этом направлении. Сейчас в зависимости от сезона и погодных условий город берет у них в сутки 21-28 тыс. кубометров воды. А нужно выйти на показатель 12-13 тыс. кубов. Три тыс. кубов мы взяли за счет увеличения мощности фильтровальной станции. Раньше она давала 6 тыс. метров кубических воды, сейчас - 9 тысяч. Еще три тыс. кубов снизили, установив счетчики, - рассказывает Вадим Лях.

Об установке электронного счетчика на водовод №6 «ТВ плюс» уже писала. Как показала работа прибора, город в сутки только на одном этом водоводе берет у «Воды Донбасса» меньше на 1-1,5 тыс. куба воды. Теперь такой же счетчик установили на водовод №9. Пока он не введен в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Но и этого хватило, чтобы понять - воды поступает меньше на 2 тыс. кубометров в сутки.

Еще один резерв снижения потребления воды - новые задвижки. Пока их удалось установить лишь 15. Но и это дало свои результаты. Ранее, в случае аварии, водоканал должен был перекрывать подачу на целый жилой квартал. В многоэтажках сливали воду, потом запускали систему заново. Теперь имеется возможность перекрыть отдельный дом.

Наиболее проблемным участком на сегодня остаются внутриквартальные сети. Они старые, изношенные и дают наибольшее число утечек. Но менять их город не может. По словам мэра, это потребует колоссальных затрат. Потери при таких локальных утечках в водоканале называют болезненными, но не критичными. Они не играют ведущую роль в общей картине.

- Если бы мы ничего не предприняли, после снижения подачи от «Воды Донбасса» Славянск бы просто встал. У нас есть примеры по соседним городам. А так ситуацию удается контролировать, - говорит Вадим Лях.