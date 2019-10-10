 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Павел Коротенко
10 октября 2019 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Особую сюрреалистичность происходящим на сессии событиям придают уверения депутатов, что их действия никоим образом не обусловлены политической целесообразностью.

Опасения по поводу того, что переформатирование Славянского городского совета может повлиять на его коэффициент полезного действия, начинают оправдываться. Состоявшаяся 2 октября внеочередная сессия подтвердила такую вероятность.

Повторяемый сценарий

По сути, эта сессия почти полностью повторяла сценарий предыдущего пленарного заседания. Сначала голосовали по кадровому вопросу, потом застопорились на хозяйственно-экономических проектах решений, которые были внесены в повестку дня буквально накануне сессии. Речь шла о 180 тысячах гривен, которые необходимо доплатить для старта проектов по капремонту роддома и восстановлению 5-го троллейбусного маршрута. По первому объекту нужно 80 тыс. грн на экспертизу проектно-сметной документации, по второму 100 тыс. грн на объединение в один документ двух проектов - закупка троллейбусов и восстановление линии. Такую рекомендацию город получил на днях из Кабмина. 

Простая, казалось бы, и многократно проводившаяся ранее процедура на этот раз застряла в мертвой точке. Главной причиной блокирования стал аргумент о том, что поступившие в последний момент проекты решений не изучались на профильных комиссиях. В связи с этим поступило предложение объявить технический перерыв для внутреннего обсуждения темы в депутатских группах и фракциях. Консультации в кулуарах ясности не добавили, и голосование за внесение вышеозначенных дополнений в профильные программы провалилось.

Действие второе

Такой исход катализировал еще одну волну увещеваний со стороны мэра и его заместителя  Андрея Секлецова. Они объясняли, что блокирование данных решений чревато угрозой провала проектов. Заммера даже заявил, что напишет в ДонОГА докладную, где укажет, что депутаты Славянского горсовета передумали софинансировать проекты, хотя раньше сами брали на себя эти финансовые обязательства. После такой "прокачки" вопрос снова поставили на голосование, и снова безрезультатно.

Попререкавшись еще некоторое время, депутаты в конце концов сошлись на предложении приостановить работу сессии и объявить еще один технический перерыв, использовав его для заседания комиссий. Этот ход оказался более результативным и, когда пленарное заседание возобновилось, нужное количество голосов по спорным вопросам все же набралось.

P.S. В день верстки номера состоялось совместное заседание депутатских комиссий. Оно показало, что взятый депутатами курс на критику эффективности работы власти касается не только городского головы, но и всего возглавляемого им аппарата. В этот раз под «перекрестный огонь» попали заммэра Андрей Секлецов и заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, докладывавшие о ремонте и содержании дорог и тротуаров. Подробный репортаж о перипетиях этого заседания будет опубликован в следующем выпуске «ТВ плюс».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

Отопление обещают подать в срок

В Славянске появится «совет сеньоров»

В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки

Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя

Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября

Открытие областного диагностического центра затягивается

Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска

Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли

Дело в отношении славянского депутата передали в суд

Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя

Приключения сэра Артура Конана Дойла

9 октября 2019

Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг

Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун

Полный комплект славянских «вольников»

Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали

Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук

5 октября 2019

«Золото» Украины и мемориал Полянцева

Сербия – чемпион Европы по волейболу

У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Также в разделе

Почему вода по графику

— 10 октября 2019 —

С 4 октября «Славгорводоканал» ввел 10-часовую подачу воды на город. В первую очередь, это коснулось тех, кто живет в многоэтажных домах, куда вода подается при помощи насосов, и микрорайонов, получающих воду от фильтровальной станции. К последним относятся Артема, Лесной, часть Железнодорожного и частично центр.

Читать далее ⇒

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

— 10 октября 2019 —

Сессия славянского городского совета, состоявшаяся 2 октября, оказалась одним из самых ярких политических событий местного масштаба. Как уже сообщала «ТВ плюс», депутаты не смогли преодолеть вето городского головы, и Жан Ким остался секретарем городского совета.

Читать далее ⇒

Что опять не так с водой

— 10 октября 2019 —

Минувшие выходные большая часть горожан провела без воды. Ситуацию привычно связали с уменьшением подачи на город, анонсированной КП «Вода Донбасса». Но, как оказалось, проблема была не только в этом.

Читать далее ⇒

Отопление обещают подать в срок

— 10 октября 2019 —

На ул. Новый быт началась установка новой модульной котельной, которая будет подавать тепло на 5 многоэтажных домов. Ее вод в эксплуатацию намечен на 14 октября. Для этого приедут представители завода-поставщика из Борисполя.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза»

Опасения по поводу того, что переформатирование Славянского городского совета может повлиять на его коэффициент полезного действия, начинают оправдываться. Состоявшаяся 2 октября внеочередная сессия подтвердила такую вероятность.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

В Славянске появится «совет сеньоров»

Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Дело в отношении славянского депутата передали в суд

Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг

Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун

Полный комплект славянских «вольников»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

Отопление обещают подать в срок

В Славянске появится «совет сеньоров»

В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки

Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя

Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября

Открытие областного диагностического центра затягивается

Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска

Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли

Дело в отношении славянского депутата передали в суд

Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя

Приключения сэра Артура Конана Дойла

9 октября 2019

Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг

Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун

Полный комплект славянских «вольников»

Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали

Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук

5 октября 2019

«Золото» Украины и мемориал Полянцева

Сербия – чемпион Европы по волейболу

У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top