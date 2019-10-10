Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Повторяемый сценарий

По сути, эта сессия почти полностью повторяла сценарий предыдущего пленарного заседания. Сначала голосовали по кадровому вопросу, потом застопорились на хозяйственно-экономических проектах решений, которые были внесены в повестку дня буквально накануне сессии. Речь шла о 180 тысячах гривен, которые необходимо доплатить для старта проектов по капремонту роддома и восстановлению 5-го троллейбусного маршрута. По первому объекту нужно 80 тыс. грн на экспертизу проектно-сметной документации, по второму 100 тыс. грн на объединение в один документ двух проектов - закупка троллейбусов и восстановление линии. Такую рекомендацию город получил на днях из Кабмина.

Простая, казалось бы, и многократно проводившаяся ранее процедура на этот раз застряла в мертвой точке. Главной причиной блокирования стал аргумент о том, что поступившие в последний момент проекты решений не изучались на профильных комиссиях. В связи с этим поступило предложение объявить технический перерыв для внутреннего обсуждения темы в депутатских группах и фракциях. Консультации в кулуарах ясности не добавили, и голосование за внесение вышеозначенных дополнений в профильные программы провалилось.

Действие второе

Такой исход катализировал еще одну волну увещеваний со стороны мэра и его заместителя Андрея Секлецова. Они объясняли, что блокирование данных решений чревато угрозой провала проектов. Заммера даже заявил, что напишет в ДонОГА докладную, где укажет, что депутаты Славянского горсовета передумали софинансировать проекты, хотя раньше сами брали на себя эти финансовые обязательства. После такой "прокачки" вопрос снова поставили на голосование, и снова безрезультатно.

Попререкавшись еще некоторое время, депутаты в конце концов сошлись на предложении приостановить работу сессии и объявить еще один технический перерыв, использовав его для заседания комиссий. Этот ход оказался более результативным и, когда пленарное заседание возобновилось, нужное количество голосов по спорным вопросам все же набралось.

P.S. В день верстки номера состоялось совместное заседание депутатских комиссий. Оно показало, что взятый депутатами курс на критику эффективности работы власти касается не только городского головы, но и всего возглавляемого им аппарата. В этот раз под «перекрестный огонь» попали заммэра Андрей Секлецов и заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, докладывавшие о ремонте и содержании дорог и тротуаров. Подробный репортаж о перипетиях этого заседания будет опубликован в следующем выпуске «ТВ плюс».