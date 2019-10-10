Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

Однако в адрес мэра Вадима Ляха прозвучали нелицеприятные обвинения. Градоначальник в кулуарах сессии прокомментировал журналистам, что на данном этапе не планирует подавать иск в суд о защите чести и достоинства. На следующий день, на брифинге, он углубился в тему.

- На сессии от руководителя депутатской группы ОПЗЖ (Павла Придворова - прим. ред.) открытым текстом прозвучало - «мэр не устраивает». Я воспринимаю это как официальную позицию большинства. Поэтому считаю свои действия по наложению вето обоснованными, - сказал Вадим Лях.

Поскольку депутаты могут пытаться преодолеть вето многократно, мэр заявил, что в случае удачной попытки наложит вето и на это решение и продолжит борьбу. Далее могут следовать иски в суд от секретаря. Поэтому до выборов «подобраться к голове» у большинства просто не хватит времени.

- В 2014-2015 годах в Славянске сменилось 4 руководителя: Самсонов, Придворов, Зонтов и Лях. В результате 2016-й был для города просто потерян. Проекты не реализовывались, работа служб оказалась разбалансированной. Я не допущу, чтобы это случилось вновь. Меня выбирал народ. Поэтому сдаваться я не собираюсь, - говорит градоначальник.

Ярким примером того, к чему приводит безвластие, является Северодонецк. По словам Вадима Ляха, как раз во время скандальной сессии в Славянске была делегация из этого города.

- Северодонецк в два раза больше Славянска. Он сейчас - практически областной центр Луганщины. Но на наши инвестпроекты они смотрели с завистью. Говорят, что могут о таком лишь мечтать. А все почему - потому что там за 4 года 10 раз меняли мэра. И он каждый раз восстанавливался через суд. В городе ничего не происходит - только политическая борьба. Разве это путь для Славянска? - задает риторический вопрос голова.

То, что подковерные игры могут негативно отразиться на городе, стало понятно все на той же сессии. Ее вторая часть была посвящена традиционным вопросам жизнеобеспечения громады. Депутатам предстояло выделить 80 тыс. грн софинансирования на ремонт роддома и 100 тыс. - на восстановление троллейбусного маршрута №5. Этому предшествовала трехчасовая дискуссия. Вопросы прошли с третьей попытки. Но 9 человек из нового большинства проголосовали против.

- Я понимаю, что в ОПЗЖ было, скорее всего, консолидированное решение - от всего отказываемся. Мне пришлось рассказать им, как это будет выглядеть в глазах людей. Мы с таким трудом пробили проект восстановления троллейбусного маршрута. Нам выделили 30 млн, а депутаты хотели все завалить. Политические амбиции и жизнедеятельность громады должны идти отдельно. Забивать гвозди в проекты, которые уже реализовываются - это деструктивизм. Люди этого не поймут и обязательно дадут оценку своим депутатам, - говорит Вадим Лях.

Впрочем, мэр готов внести и свою лепту в местную политическую борьбу. Он напомнил, что для депутатов тоже существует процедура отзыва - «сложная, но возможная».

Выглядит она таким образом. Избиратели должны набрать за отзыв депутата количество голосов не меньше того, сколько он получил на выборах. Причем, поскольку выборы проходили на участках, обычно за депутата голосовало от 200 до 500 человек. Собрать такое количество голосов по всему городу вполне реально. Дальнейшее решение принимает головной офис партии.

Но фишка в том, что нынешняя группа ОПЗЖ зашла в местный совет от других партий. Ведь в 2015 году «Оппозиционной платформы «За жизнь» просто не существовало. «Оппоблок» же может и проучить перебежчиков, создав прецедент. Есть чего опасаться и депутатам из других политических сил, вошедших в большинство. Ведь тех, кто часто меняет вектор, особо не ценят нигде.

- Я хочу быть конструктивным. Но все только начинается, - пообещал славянский градоначальник.