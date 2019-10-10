Почему вода по графику

С 4 октября «Славгорводоканал» ввел 10-часовую подачу воды на город. В первую очередь, это коснулось тех, кто живет в многоэтажных домах, куда вода подается при помощи насосов, и микрорайонов, получающих воду от фильтровальной станции. К последним относятся Артема, Лесной, часть Железнодорожного и частично центр.

Теперь вода подается жителям с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Однако, как показывает практика, на Артема вечером вода появляется в кранах ближе к 18:00. На верхние этажи она поступает около 18:30. Утром подача начинается ближе к 6:00.

Как объяснили на предприятии, график введен из-за сокращения подачи воды КП «Вода Донбасса» на 15%. С его помощью удается стабилизировать поступление воды в разные части Славянска.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях сообщает, что уровень проплаты населения за потребленную услугу на данный момент составляет менее 50%. Как только люди начнут платить, график обещают отменить.

Возможно, нежелание оплачивать воду связано с ее подорожанием. Напомним, что с 1 октября стоимость услуги в Славянске повысилась на 11%. По словам мэра, город к повышению не имеет никакого отношения.

- Это регулируется НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим. ред.) и происходит автоматически. Поскольку летом поднялись цены на электроэнергию и выросла минимальная зарплата, комиссия отрегулировала тарифы, - говорит славянский градоначальник.