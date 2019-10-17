|17 октября 2019
|Просмотров: 23
|
Несмотря на то, что славянские депутаты не выделили средства на покупку и установку подвижного фонтана, место под него возле цветочного рынка уже готово. Реконструкцию самого рынка обещают закончить к новому году. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях во время рабочей поездки по объектам, которые находятся в стадии ремонта.
Реконструкцию рынка проводит ЗАО «Комплекс-Центр». По первоначальным планам она должна была завершиться еще в прошлом году. Теперь сроки перенесены на конец 2019-го.
Обновленный рынок станет современным торговым комплексом с оборудованными павильонами. Территория возле него также превратится в новую зеленую зону с видом на озеро.
В этой зоне уже демонтирован один киоск, на его месте укладывают тротуарную плитку и разбивают клумбу. Остальные строения трогать не будут. По словам мэра, собственники пообещали облагородить их и привести в соответствие с новыми требованиями. Если это произойдет, новая набережная будет закольцована с тротуаром на ул. Лозановича.
В планах на будущий год, которыми поделился градоначальник, - обустройство склонов озера. Из обложат диким камнем вплоть до кафе «Колыба».
17 октября 2019
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
— 17 октября 2019 —
Отопительный сезон в Славянске должен был начаться 16 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в планы местных властей.
— 17 октября 2019 —
Несколько многоэтажных домов мкр-на Химик на протяжении двух недель живут без воды. Как сообщили читатели «ТВ плюс», вода появляется поздней ночью - буквально на пару часов. О том, чтобы запустить стиральную или посудомоечную машину, речь не идет. Люди вынуждены не спать, чтобы помыться и приготовить еду.
— 17 октября 2019 —
В начале нынешнего года в Славянске шли разговоры о необходимости капитального ремонта школы №11, расположенной в Железнодорожном мкр-не.
— 17 октября 2019 —
Достаточно напряженным и эмоциональным получилось заседание совместных депутатских комиссий 9 октября. На нем местные избранники решали, какие улицы дождутся ямочного ремонта в конце нынешнего и следующем годах.
Приветствую, гость! Вход
17 октября 2019
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Цветочный рынок обещают открыть до конца года»
Несмотря на то, что славянские депутаты не выделили средства на покупку и установку подвижного фонтана, место под него возле цветочного рынка уже готово. Реконструкцию самого рынка обещают закончить к новому году. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях во время рабочей поездки по объектам, которые находятся в стадии ремонта.