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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Цветочный рынок обещают открыть до конца года

Светлана Вьюниченко
17 октября 2019 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Несмотря на то, что славянские депутаты не выделили средства на покупку и установку подвижного фонтана, место под него возле цветочного рынка уже готово. Реконструкцию самого рынка обещают закончить к новому году. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях во время рабочей поездки по объектам, которые находятся в стадии ремонта.

Реконструкцию рынка проводит ЗАО «Комплекс-Центр». По первоначальным планам она должна была завершиться еще в прошлом году. Теперь сроки перенесены на конец 2019-го. 

Обновленный рынок станет современным торговым комплексом с оборудованными павильонами. Территория возле него также превратится в новую зеленую зону с видом на озеро. 

В этой зоне уже демонтирован один киоск, на его месте укладывают тротуарную плитку и разбивают клумбу. Остальные строения трогать не будут. По словам мэра, собственники пообещали облагородить их и привести в соответствие с новыми требованиями. Если это произойдет, новая набережная будет закольцована с тротуаром на ул. Лозановича.  

В планах на будущий год, которыми поделился градоначальник, - обустройство склонов озера. Из обложат диким камнем вплоть до кафе «Колыба».

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Комментарии к статье «Цветочный рынок обещают открыть до конца года»

Несмотря на то, что славянские депутаты не выделили средства на покупку и установку подвижного фонтана, место под него возле цветочного рынка уже готово. Реконструкцию самого рынка обещают закончить к новому году. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях во время рабочей поездки по объектам, которые находятся в стадии ремонта.

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