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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

Светлана Вьюниченко
17 октября 2019 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пятиэтажный корпус нового «Прозрачного офиса» обещают запустить в ноябре нынешнего года. Правда, подрядчики называют свою дату - конец декабря.

На сегодняшний день в здании завершен ремонт на трех верхних этажах. Пока здесь не установлен потолок. По словам прораба подрядной организации ООО «Монолит-Центр» Владимира Гайдука, это сделано специально, чтобы конструкция не забивалась ремонтной пылью. Потолок установят сразу, когда начнут завозить мебель. В планах городского руководства - совместить этот процесс с ремонтом. Три готовых этажа тщательно закроют и меблируют. Таким образом будет сэкономлено время.

Внешне офис выглядит действительно прозрачным - в нем огромные окна и минимум перегородок. Однако подрядчик обещает, что холодно сотрудниками и посетителям не будет. В окнах установлены трехслойные стеклопакеты с аргоновой пропиткой, сохраняющие тепло. Среди изменений, которые претерпел первоначальный проект - отсутствие электроподъемника для маломобильных граждан. На данном этапе, рассказал городской голова, решено обойтись обычным пандусом. 

Реконструкция «Прозрачного офиса» обошлась в 11,5 млн. Средства на мебель и оборудование будут выделять отдельно. Часть их даст профильное министерство. Остальное - международные организации. 

Планируется, что сразу после новогодних праздников сюда переберется УСЗН. Кроме обычных его функций, в офисе также будет услуга по замене автомобильных номеров.

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Пятиэтажный корпус нового «Прозрачного офиса» обещают запустить в ноябре нынешнего года. Правда, подрядчики называют свою дату - конец декабря.

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ФК «Славянск» одержал победу на финише

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