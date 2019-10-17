В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

На сегодняшний день в здании завершен ремонт на трех верхних этажах. Пока здесь не установлен потолок. По словам прораба подрядной организации ООО «Монолит-Центр» Владимира Гайдука, это сделано специально, чтобы конструкция не забивалась ремонтной пылью. Потолок установят сразу, когда начнут завозить мебель. В планах городского руководства - совместить этот процесс с ремонтом. Три готовых этажа тщательно закроют и меблируют. Таким образом будет сэкономлено время.

Внешне офис выглядит действительно прозрачным - в нем огромные окна и минимум перегородок. Однако подрядчик обещает, что холодно сотрудниками и посетителям не будет. В окнах установлены трехслойные стеклопакеты с аргоновой пропиткой, сохраняющие тепло. Среди изменений, которые претерпел первоначальный проект - отсутствие электроподъемника для маломобильных граждан. На данном этапе, рассказал городской голова, решено обойтись обычным пандусом.

Реконструкция «Прозрачного офиса» обошлась в 11,5 млн. Средства на мебель и оборудование будут выделять отдельно. Часть их даст профильное министерство. Остальное - международные организации.

Планируется, что сразу после новогодних праздников сюда переберется УСЗН. Кроме обычных его функций, в офисе также будет услуга по замене автомобильных номеров.