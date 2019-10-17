Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

|17 октября 2019
|Просмотров: 23
|
Статистика, говорят, знает все. Но сказать, сколько в Славянске велосипедов, не возьмется никто. Зато хорошо известно, что к передвижению на велотранспорте город приспособлен, скажем честно, слабо. Журналисты "ТВ плюс" попытались разобраться, почему это так, и есть ли надежда исправить положение.
За последние годы слово "велосипедист" стало чаще ассоциироваться с одетыми в яркую спецформу ребятами на современных роверах, которые группами и поодиночке едут из города, чтобы "покатать" по окрестностям на выходных. Таких людей действительно стало немало. Но их число все равно несравнимо с количеством владельцев более скромных и допотопных моделей, пользующихся велосипедами в быту: для поездок на работу или в магазин, для доставки детей в садик, для перевозки разногабаритных грузов и т. д.
Тем не менее, за обустройство в Славянске велодорожек ратуют именно сторонники велотуризма. Возможно, потому что в удобстве такой инфраструктуры они убедились, посетив другие, даже не претендующие на статус туристического центра, города Украины.
Таких городов с каждым годом становится все больше. Присоединяется к этой тенденции и Донетчина. Проект развития дорожной велоинфраструктуры разработал, к примеру, исполком Дружковки. Недавно аналогичный документ подал на согласование патрульной полиции Краматорск.
Славянск, увы, прогрессом в этой области похвастаться не может. Хотя обещания заняться данным вопросом городская власть давала еще в 2016 году. В ответе на петицию о необходимости строительства велодорожек тогда указывалось, что пожелание будет учтено при разработке генерального плана и детальных планов территории.
Прошло 3 года, но реальных сдвигов в этом направлении наблюдать не приходится. Специфическую разметку тротуара на улице Сользаводской в учет мы не берем, ибо, по утверждению специалистов, с нормами обустройства велодорожек эта коммунальная самодеятельность ничего общего не имеет.
Определенным достижением можно назвать детальный план парка в мкр-не Лесной, где дорожки для велосипедистов предусмотрены не только внутри участка, но и вдоль прилегающих улиц - Святогорской и Батюка. Когда этот проект будет реализован - сложно сказать, ведь он требует серьезных финансовых вложений.
Именно на этом аспекте акцентировал внимание мэр Славянска Вадим Лях, отвечая на вопрос журналистов о том, что препятствует развитию в городе велоинфраструктуры. Вкладывать деньги в велодорожки, вместо того, чтобы использовать их в более нужных городу сферах, мэр считает несвоевременным. Хотя и признает, что иметь такую инфраструктуру было бы круто. В то же время Вадим Лях считает, что предпосылки для создания велодорожек в Славянске уже появились. Так, некоторые автодороги были расширены в ходе капитальных ремонтов. И теперь на них можно "отчертить" полосу для велосипедистов.
Прокомментировать такую возможность мы попросили начальника отдела безопасности движения подразделения патрульной полиции Краматорска и Славянска Игоря Буняка. Подобный вариант он признал слишком упрощенным, так как для включения велосипедистов в общий транспортный и пешеходный поток мало нарисовать для них отдельную дорожку. Ее нужно интегрировать в общую схему дорожного движения - с учетом перекрестков, светофоров и т.д. Такого документа в Славянске пока нет. По словам заместителя городского головы Андрея Секлецова, заниматься им созданная при исполкоме рабочая группа будет в 2020 году.
Добавим, что в сентябре на заседании комиссии по безопасности в состав этой группы включили представителя местного сообщества "Восточноукраинский велоклуб "Тор". Особых полномочий у него, конечно, не будет. Но то, что в официальном органе появится еще один заинтересованный в конечном результате человек - факт, сам по себе, позитивный.
17 октября 2019
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
— 17 октября 2019 —
Отопительный сезон в Славянске должен был начаться 16 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в планы местных властей.
— 17 октября 2019 —
Несколько многоэтажных домов мкр-на Химик на протяжении двух недель живут без воды. Как сообщили читатели «ТВ плюс», вода появляется поздней ночью - буквально на пару часов. О том, чтобы запустить стиральную или посудомоечную машину, речь не идет. Люди вынуждены не спать, чтобы помыться и приготовить еду.
— 17 октября 2019 —
В начале нынешнего года в Славянске шли разговоры о необходимости капитального ремонта школы №11, расположенной в Железнодорожном мкр-не.
— 17 октября 2019 —
Достаточно напряженным и эмоциональным получилось заседание совместных депутатских комиссий 9 октября. На нем местные избранники решали, какие улицы дождутся ямочного ремонта в конце нынешнего и следующем годах.
Приветствую, гость! Вход
17 октября 2019
• Начало отопительного сезона откладывается до холодов
• Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта
• В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует
• Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность
• В «Прозрачном офисе» готовы три этажа
• Цветочный рынок обещают открыть до конца года
• В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов
• Земли славянского учхоза вернули государству
• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность»
Статистика, говорят, знает все. Но сказать, сколько в Славянске велосипедов, не возьмется никто. Зато хорошо известно, что к передвижению на велотранспорте город приспособлен, скажем честно, слабо. Журналисты "ТВ плюс" попытались разобраться, почему это так, и есть ли надежда исправить положение.