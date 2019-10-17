Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

Статистика, говорят, знает все. Но сказать, сколько в Славянске велосипедов, не возьмется никто. Зато хорошо известно, что к передвижению на велотранспорте город приспособлен, скажем честно, слабо. Журналисты "ТВ плюс" попытались разобраться, почему это так, и есть ли надежда исправить положение.

За последние годы слово "велосипедист" стало чаще ассоциироваться с одетыми в яркую спецформу ребятами на современных роверах, которые группами и поодиночке едут из города, чтобы "покатать" по окрестностям на выходных. Таких людей действительно стало немало. Но их число все равно несравнимо с количеством владельцев более скромных и допотопных моделей, пользующихся велосипедами в быту: для поездок на работу или в магазин, для доставки детей в садик, для перевозки разногабаритных грузов и т. д.

Тем не менее, за обустройство в Славянске велодорожек ратуют именно сторонники велотуризма. Возможно, потому что в удобстве такой инфраструктуры они убедились, посетив другие, даже не претендующие на статус туристического центра, города Украины.

Таких городов с каждым годом становится все больше. Присоединяется к этой тенденции и Донетчина. Проект развития дорожной велоинфраструктуры разработал, к примеру, исполком Дружковки. Недавно аналогичный документ подал на согласование патрульной полиции Краматорск.

Славянск, увы, прогрессом в этой области похвастаться не может. Хотя обещания заняться данным вопросом городская власть давала еще в 2016 году. В ответе на петицию о необходимости строительства велодорожек тогда указывалось, что пожелание будет учтено при разработке генерального плана и детальных планов территории.

Прошло 3 года, но реальных сдвигов в этом направлении наблюдать не приходится. Специфическую разметку тротуара на улице Сользаводской в учет мы не берем, ибо, по утверждению специалистов, с нормами обустройства велодорожек эта коммунальная самодеятельность ничего общего не имеет.

Определенным достижением можно назвать детальный план парка в мкр-не Лесной, где дорожки для велосипедистов предусмотрены не только внутри участка, но и вдоль прилегающих улиц - Святогорской и Батюка. Когда этот проект будет реализован - сложно сказать, ведь он требует серьезных финансовых вложений.

Именно на этом аспекте акцентировал внимание мэр Славянска Вадим Лях, отвечая на вопрос журналистов о том, что препятствует развитию в городе велоинфраструктуры. Вкладывать деньги в велодорожки, вместо того, чтобы использовать их в более нужных городу сферах, мэр считает несвоевременным. Хотя и признает, что иметь такую инфраструктуру было бы круто. В то же время Вадим Лях считает, что предпосылки для создания велодорожек в Славянске уже появились. Так, некоторые автодороги были расширены в ходе капитальных ремонтов. И теперь на них можно "отчертить" полосу для велосипедистов.

Прокомментировать такую возможность мы попросили начальника отдела безопасности движения подразделения патрульной полиции Краматорска и Славянска Игоря Буняка. Подобный вариант он признал слишком упрощенным, так как для включения велосипедистов в общий транспортный и пешеходный поток мало нарисовать для них отдельную дорожку. Ее нужно интегрировать в общую схему дорожного движения - с учетом перекрестков, светофоров и т.д. Такого документа в Славянске пока нет. По словам заместителя городского головы Андрея Секлецова, заниматься им созданная при исполкоме рабочая группа будет в 2020 году.

Добавим, что в сентябре на заседании комиссии по безопасности в состав этой группы включили представителя местного сообщества "Восточноукраинский велоклуб "Тор". Особых полномочий у него, конечно, не будет. Но то, что в официальном органе появится еще один заинтересованный в конечном результате человек - факт, сам по себе, позитивный.