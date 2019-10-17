Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта

Достаточно напряженным и эмоциональным получилось заседание совместных депутатских комиссий 9 октября. На нем местные избранники решали, какие улицы дождутся ямочного ремонта в конце нынешнего и следующем годах.

На утверждение депутатам заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба представила список из 9 улиц, рекомендованных полицией. Правоохранители выбирали их по уровню аварийноопасности. Число было ограничено наличием средств. Местная казна, по словам заместителя городского головы Андрея Секлецова, располагала 3 млн грн.

Быстрого согласования не вышло. Депутатов возмутило, что в перечень не вошли дороги, о которых они заявляли в депутатских запросах и обращениях. Также у них возникли претензии к работе КП «Водопонижение», которое занималось ямочным ремонтом.

Местным избранникам было непонятно, почему власти заключают тендеры с «чужими» подрядчиками, а свое предприятие загружено не в полную силу. Аргументы Секлецова о том, что для «полной загрузки» не хватает техники и людских ресурсов, в расчет долго не принимались.

- В начале года мы выделили средства и закупили технику для ямочного ремонта дорог. Зачем же мы тогда потратили на нее деньги? - недоумевали представители депкорпуса.

Андрей Секлецов парировал, что технику вначале хотели закупить на условиях лизинга. Когда это не получилось, пришлось умерить аппетиты и приобрести лишь самое необходимое, на что хватило средств.

- «Водопонижение» занимается не только ремонтом дорог. У него есть и другие обязанности. Чтобы заняться этим вплотную, нужно создавать отдельный дорожный участок. Нужен асфальтовый каток, а в идеале - асфальто-бетонный завод, - говорит заммэра. Без этого сэкономить на подрядчиках не получится.

Однако депутаты были уверены, что если бы власти вышли с предложением докупить технику, сессия их бы поддержала. На резонный вопрос, откуда бы бюджет взял более 20 млн грн на покупку асфальтового катка, ответа не последовало.

Зато депутаты решили обратить внимание на нерациональное использование техники и низкую организацию ремонтных работ.

- Почему она низкая, если отремонтированы 22 улицы? Работы начались 15 марта и продолжаются до сих пор. А то, что мы нанимаем подрядчиков со стороны, так тут хватит работы на 5 бригад - были бы деньги, - пытался достучаться до присутствующих Андрей Секлецов.

Но депутатов уже заинтересовал другой вопрос - о создании КП «Благоустройство». Местных избранников озадачило, почему предприятие было создано без согласования с ними. Более того, они не понимали, почему сотрудников без их ведома переводят из одного КП в другое.

Следует отметить, что «Благоустройство» решением сессии создали еще в мае нынешнего года. Как это прошло мимо депкорпуса, осталось неясным.

Ольга Заруба объяснила, что КП «Благоустройство» займется озеленением, обрезкой деревьев, тротуарами. В их ведение передадут и дороги. А у КП «Наружное освещение» и «Водопонижение» останутся лишь первоначальные функции - уличное освещение и понижение уровня грунтовых вод.

После всех выяснений перешли к формированию списка улиц, на которых пройдет ямочный ремонт. В итоге к «полицейскому» списку депутаты добавили много улиц. Всего получилось 21. На их ремонт требуется уже более 10 млн. Будут ли они выделены, покажет ближайшая сессия. Второй вопрос - каким образом подрядчики успеют сделать такое количество, если рассчитывали на 9 улиц.

Еще 7,9 млн депутаты согласились выделить на покупку техники для «Славгорводоканала». Это обсуждение не вызвало больших разногласий. Водоканалу нужны экскаватор, микроавтобус, полноприводной легковой автомобиль, баровая установка для земельных работ.

Как рассказал и.о. руководителя предприятия Алексей Шурко, самый молодой трактор, принадлежащий водоканалу, выпущен в 1993 году. В основном же, техника служит уже более 35 лет.