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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

ООШ №11: ремонт уже близко

Светлана Вьюниченко
17 октября 2019 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Так по эскизу выглядит встроенная в здание столовая.

В начале нынешнего года в Славянске шли разговоры о необходимости капитального ремонта школы №11, расположенной в Железнодорожном мкр-не.

По зданию учебного заведения, построенному еще до Второй мировой войны, идет трещина. Поэтому первоначально реконструкция подразумевала при необходимости снос этажа и сооружение пристройки. Однако проведенная техническая экспертиза показала, что сооружение вполне пригодно к эксплуатации и в теперешнем виде. Более того, у него толстые стены, надежная кровля. Другими словами, школа не нуждается в тепломодернизации.

Тогда перед городом встал другой вопрос - в учебном заведении маленький пищеблок, требующий расширения. Обычно такие проекты решаются за счет средств ГФРР. Однако, как объяснил городской голова, на конкурс следует подавать масштабные задумки - по типу ООШ №13. Тогда есть шанс, что они будут одобрены. 

- С другой стороны, как показала практика, ГФРР даст 20-30 млн грн, не больше. А масштабный капитальный ремонт потребует 80-90 млн, - говорит мэр. 

Выход нашли неожиданно. О проблеме узнал французский архитектор и в качестве подарка городу нарисовал эскиз. Это оказалось интересное решение. Оно предполагало тепломодернизацию всего одной северной стены, по которой идет трещина. К ней же пристраивается модульный пищеблок. 

- Это легкая конструкция, не требующая глобальных вложений. Город потянет ее и за свои средства, - говорит мэр. - Теперь нужно выделять деньги на проектно-сметную документацию. Если все пойдет по плану, она будет готова к марту. и уже в конце весны начнутся ремонтные работы. Их можно будет провести на летних каникулах.

Если задуманное удастся, по этому же типу будет модернизирован пищеблок в ООШ №16.

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Комментарии к статье «ООШ №11: ремонт уже близко»

В начале нынешнего года в Славянске шли разговоры о необходимости капитального ремонта школы №11, расположенной в Железнодорожном мкр-не.

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