Что с водой на Химике

Несколько многоэтажных домов мкр-на Химик на протяжении двух недель живут без воды. Как сообщили читатели «ТВ плюс», вода появляется поздней ночью - буквально на пару часов. О том, чтобы запустить стиральную или посудомоечную машину, речь не идет. Люди вынуждены не спать, чтобы помыться и приготовить еду.

Как выяснилось, проблема касается не всего микрорайона, а лишь пяти 10-этажных домов, расположенных в верхней его части. Вода здесь дотягивает лишь до 6 этажа. Жители 7-10 этажей пользоваться этой услугой не могут.

Комментируя ситуацию на пресс-конференции, мэр объяснил, что о проблеме знает.

- Сейчас на Химике работает бригада водоканала. Выясняют, почему в домах низкое давление и что можно сделать. Но это - недостаточная мера. Придется устанавливать здесь подкачивающие насосы, - говорит Вадим Лях.

На данный момент проблема недостатка воды существует не только в отдельно взятом микрорайоне. Ее подача сокращена на город более, чем на 40%. Местные власти видят выход из ситуации в максимальном уходе от КП «Вода Донбасса». Технически это можно сделать на 80%, построив дополнительную фильтровальную станцию.

- Раньше это была недостижимая мечта. Такой проект тянул на 200-250 миллионов. Но сейчас появились модульные фильтровальные. Их можно приобрести за 15 млн грн. И это та цена, которую местный бюджет осилит, - говорит градоначальник.

Он объясняет, что «своя» вода не будет обходиться дешевле. Зато такое проект исключит манипуляции и отключения из-за чужих порывов и долгов.

Добавим, что как раз Химик от этого все равно не выиграет. Он, и часть Черевковки останутся теми микрорайонами, на которые услуга будет подаваться от «Воды Донбасса». Другое решение технически невозможно.