Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Отопительный сезон в Славянске должен был начаться 16 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в планы местных властей.

Как рассказал на пресс-конференции городской голова Вадим Лях, согласно распоряжению Кабмина, отопление запускают, если на протяжении трех дней среднесуточная температура воздуха держалась на уровне 80С и ниже.

На данный момент днем температура на улице поднимается выше 200С, ночью не опускается ниже 90С. По прогнозам синоптиков, теплая погода продержится, как минимум, до конца текущей недели.

- Поэтому пока открутить вентиль и подать тепло в дома мы не можем. Технически жилой фонд и бюджетные учреждения готовы, но будем ждать холодов, - сказал мэр.

Что касается новой модульной котельной на Машмете, ее планируют подключить к газоснабжению в конце текущей недели. Сейчас возле модуля идут работы по благоустройству.

Пока тепло подается лишь в детские сады, имеющие отдельные котельные на пеллетах. Таких в городе насчитывается 8. Их, по словам Вадима Ляха, «протапливают по ночам, чтобы поддерживать комфортную температуру». Остальные садики, а также больницы остаются в режиме ожидания.

О подаче тепла в школы речь не идет - славянские ученики распущены на каникулы. Хотя, как показывает многолетняя практика, середина октября в городе всегда теплая. И каникулы легко можно было бы перенести на неделю, а то и две позже. В таком случае юные славянцы отгуляли бы их вместе со всей страной.