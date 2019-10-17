Начало отопительного сезона откладывается до холодов

|17 октября 2019
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Отопительный сезон в Славянске должен был начаться 16 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в планы местных властей.
Как рассказал на пресс-конференции городской голова Вадим Лях, согласно распоряжению Кабмина, отопление запускают, если на протяжении трех дней среднесуточная температура воздуха держалась на уровне 80С и ниже.
На данный момент днем температура на улице поднимается выше 200С, ночью не опускается ниже 90С. По прогнозам синоптиков, теплая погода продержится, как минимум, до конца текущей недели.
- Поэтому пока открутить вентиль и подать тепло в дома мы не можем. Технически жилой фонд и бюджетные учреждения готовы, но будем ждать холодов, - сказал мэр.
Что касается новой модульной котельной на Машмете, ее планируют подключить к газоснабжению в конце текущей недели. Сейчас возле модуля идут работы по благоустройству.
Пока тепло подается лишь в детские сады, имеющие отдельные котельные на пеллетах. Таких в городе насчитывается 8. Их, по словам Вадима Ляха, «протапливают по ночам, чтобы поддерживать комфортную температуру». Остальные садики, а также больницы остаются в режиме ожидания.
О подаче тепла в школы речь не идет - славянские ученики распущены на каникулы. Хотя, как показывает многолетняя практика, середина октября в городе всегда теплая. И каникулы легко можно было бы перенести на неделю, а то и две позже. В таком случае юные славянцы отгуляли бы их вместе со всей страной.
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• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
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Отопительный сезон в Славянске должен был начаться 16 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в планы местных властей.