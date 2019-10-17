Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Разработкой и продвижением проекта "Объединимся ради детей. Ты не один" занималась общественная организация "Благотворительный фонд "Славянская мечта". Ее председатель Евгения Алфимова рассказала, что идея построить такой объект появилась после того, как пришлось демонтировать прежнюю детскую площадку. В поисках финансирования активисты сначала подали заявку на программу "Бюджет участия Славянска", однако в число победителей не вошли. Добиться успеха удалось благодаря ПРООН и поддержке горсовета, который согласился софинансировать проект в равных долях. Каждая сторона вложила в обустройство по 300 тыс. грн.

Приуроченный к открытию фестиваль получился массовым и душевным. Главное – его посетило большое количество детей с разными формами инвалидности. Такого инклюзива Славянск, пожалуй, еще не видел. Атмосфера была действительно дружеской и раскрепощенной. Помимо концерта и "руханок" с аниматорами, работали фотозоны и выставки изделий хендмейд, проводились мастер-классы, конкурсы и другие обязательные мини-локации детского праздника.

Центром общего внимания, конечно, была новая игровая площадка, состоящая из нескольких аттракционов. В плане безопасности и удобства элементы конструкций рассчитаны так, что играть здесь могут все, без исключения, дети. Для строительства объекта в Славянск приезжали специалисты из Киева. Монтаж они закончили буквально в канун фестиваля, поэтому успели побывать на открытии и получить от славянцев памятные сувениры - соляные светильники.

К благодарности в адрес киевлян авторы проекта добавили обращение к землякам, попросив их бережно относиться к скверу в целом и площадке в частности. Просьба была нелишней, ведь периодические посещения вандалов уже нанесли инфраструктуре «Мрії» немалый ущерб. Да и в день открытия площадки кто-то сломал стенд с описанием проекта, что возвращает нас из детского праздника, который закончился, в реальность, которая продолжается.

Очень хотелось бы, чтобы инклюзивный комплекс послужил городу как можно дальше. Частично это зависит от эффективности коммунального предприятия, которому объект передадут на баланс. Частично - от самих горожан.