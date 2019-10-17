На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

|17 октября 2019
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Под Славянском, недалеко от горы Карачун, в День защитника Украины, 14 октября, появился еще один памятник героям российско-украинской войны. Его открыли на месте гибели экипажа вертолета Ми-8 МТ.
На торжественном мероприятии присутствовали родные и побратимы погибших, руководство города и района, неравнодушные местные жители.
24 июня 2014 года вертолет с бортовым номером «63-й желтый» 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ был сбит боевиками из ПЗРК «Стрела». На его борту находились 9 человек. Вертолет возвращался с боевого задания - в тот день он производил доставку и монтаж оборудования для мониторинга первого в необъявленной войне перемирия.
В результате попадания ракеты вертолет взорвался и упал на землю возле села Новоселовка. Тогда оно называлось Красноармейское. От удара сдетонировал весь боекомплект, начался пожар. Из экипажа не выжил никто. Погибли командир, подполковник Андрей Белкин; штурман, майор Дмитрий Шингур, борттехник, майор Руслан Мазунов; два бортовых стрелка, старшие солдаты Алексей Волохов и Александр Кондаков, четверо сотрудников СБУ - подполковник Игорь Горбенко, подполковник Владимир Шкира, капитан Александр Петрищук, старший прапорщик Марк Шпак.
Мемориал погибшим был создан по инициативе руководства департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Как рассказал на торжественном мероприятии глава департамента Николай Кулешов, все бойцы, вылетавшие в июньский день 2014-го на роковое задание, понимали, что оно связано с риском для жизни. Но никто из них не отказался от его выполнения. По его словам, все виновные в гибели экипажа уже установлены и осуждены. Тех, кто выпустил ракету по вертолету, было четверо - все граждане Украины.
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• Славянским спасателям подарили кроссовер
• Пожар на Вокзальной закончился трагедией
• Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться
16 октября 2019
• Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020
• Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• ФК «Славянск» одержал победу на финише
• Чемпионат Украины по кикбоксингу
12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
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Под Славянском, недалеко от горы Карачун, в День защитника Украины, 14 октября, появился еще один памятник героям российско-украинской войны. Его открыли на месте гибели экипажа вертолета Ми-8 МТ.