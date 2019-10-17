В Славянске стало на один детский садик больше

В Славянске 10 октября состоялось долгожданное открытие детского сада №26, расположенного на ул. Ярослава Мудрого. Дошкольное учреждение пребывало в стадии ремонта с 2012 года.

Реконструкция садика, длившаяся с перерывами 7 лет, в итоге обошлась в 8 млн грн. 50% этой суммы выделил местный бюджет, остальное - область. В итоге город получил современное дошкольное учреждение с обновленной кровлей, коммуникациями, внутренним ремонтом, благоустроенной территорией.

Детский сад «Буратино» рассчитан на 220 малышей. Но сейчас он заполнен наполовину. Пока здесь работают три группы. Планируется, что на «полную мощность» садик выйдет в следующем году.

- На данный момент в садике работают 28 сотрудников, 11 из них - педагогический состав. В будущем полный штат составит 63-65 работников, 25 из них будут педагогами, - рассказала заведующая дошкольным учреждением Оксана Зарицкая.

По словам городского головы Вадима Ляха, после открытия садика предстоит доделать несколько моментов. Один из них - тротуар на подходах к заведению со стороны остановки «Детский сад». Второй - пешеходный переход, ведущий к детскому учреждению на ул. Ярослава Мудрого. В других «доделках» ни здание, ни территория не нуждаются.

В отличие от многих существующих в Славянске детских садов, «Буратино» располагает просторными группами с отдельными спальнями и раздевалками. Каждая группа имеет обособленный вход с улицы. В садике - большие спортивный и актовый залы. Кухня и прачечная снабжены новейшим оборудованием. Участки для прогулок имеют детские площадки с качелями, горками и беседками. Особенностью садика наверняка станет скульптурная группа перед центральным входов. На ней изображены Буратино, Мальвина и Пьеро. Скульптуры делались в соответствии с названием дошкольного заведения.

- Детский сад №26 практически решит вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Последним штрихом станет открытие дошкольных групп в школах №№ 6 и 7, которые находятся в отдаленных от центра микрорайонах, - рассказала градоначальник.

Его заместитель Юрий Подлесный дополнил, что особо напряженной ситуации с местами в детских садах в городе нет.

- Очередь действительно существует. Но в нее записывают детей чуть ли не с рождения. Сейчас она составляет около 700 человек. Однако, это детки, которые пойдут в садик через 2-3 года. Мы можем найти место в детских садах всем желающим. Но родители не хотят отдавать малыша в любой сад. Они ждут, пока освободится место в том заведении, которое для них удобнее, - рассказал заместитель городского головы.

Он также объяснил, почему иногда происходят «подвижки» в очереди на детский сад. Как выяснилось, без очереди проходят маленькие переселенцы, дети военнослужащих, которые проходят службу в Славянске, и участников боевых действий.