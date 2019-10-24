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Обновления ландшафта

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Светлана Вьюниченко
24 октября 2019 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Начальник гороо Игорь Рублевский (справа) и профильный заместитель городского головы Юрий Подлесный докладывают обстановку с отоплением в соцсфере.

Из 40 славянских школ и садиков отопление пока включат лишь в 18-ти. В перечень счастливчиков попадут те заведения образования, в которых имеются индивидуальные пеллетные котельные. Об этом рассказал начальник гороо Игорь Рублевский.

Каникулы в школах Славянска завершатся 28 октября. Однако из-за погодных условий включать централизованное отопление город пока не будет. Напомним, что по нормативным актам, утвержденным Кабмином, вентиль открывают, если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении трех дней держится ниже +8С. 

-Там, где это возможно, уже в субботу, 26 октября, начнут протапливать, чтобы дети в понедельник пришли в теплые классы. По поводу остальных будем разговаривать с областью, - говорит начальник гороо.

Отметим, что в соседнем Краматорске отопление социальной сферы запустили с 22 октября.

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Комментарии к статье «Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается»

Из 40 славянских школ и садиков отопление пока включат лишь в 18-ти. В перечень счастливчиков попадут те заведения образования, в которых имеются индивидуальные пеллетные котельные. Об этом рассказал начальник гороо Игорь Рублевский.

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