Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Из 40 славянских школ и садиков отопление пока включат лишь в 18-ти. В перечень счастливчиков попадут те заведения образования, в которых имеются индивидуальные пеллетные котельные. Об этом рассказал начальник гороо Игорь Рублевский.

Каникулы в школах Славянска завершатся 28 октября. Однако из-за погодных условий включать централизованное отопление город пока не будет. Напомним, что по нормативным актам, утвержденным Кабмином, вентиль открывают, если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении трех дней держится ниже +8С.

-Там, где это возможно, уже в субботу, 26 октября, начнут протапливать, чтобы дети в понедельник пришли в теплые классы. По поводу остальных будем разговаривать с областью, - говорит начальник гороо.

Отметим, что в соседнем Краматорске отопление социальной сферы запустили с 22 октября.