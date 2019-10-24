Как поступать, если соседи жгут листву

Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.

О том, что сжигать опавшие листья нельзя, знает каждый. На деле люди поступают в меру своей совести и гражданской ответственности. Начальник отдела экологии Лариса Соловей назвала сжигание листвы большой проблемой.

- Мы можем бороться с ней, если этим занимаются коммунальные или частные предприятия. Тогда выписываются штрафы и предписания. Но против частных лиц чиновники практически бессильны, - признается эколог.

По закону проверяющие, даже получившие жалобу, не могут войти в частный двор, где сжигают листву, если хозяева сами их не впустят. Как рассказывают горожане в соцсетях, не спешит принимать меры и полиция.

В этом случае Лариса Соловей рекомендует звонить на «горячую линию» Нацполиции. Реакция, уверяет она, обязательно последует.

- Мы просим людей фиксировать нарушения на фото- или видеокамеру. Если вы заметили, что сосед сжигает листву, фотографируйте процесс. Только так можно будет что-то доказать. Сначала фотографируйте, потом вызывайте полицию, - призывает главный городской эколог.

Со своей стороны власти обещают действовать решительно и применять к нарушителям максимально возможные штрафы - 1360 грн.

Начиная с 28 октября, в городе будет работать комплексная комиссия, которая займется мониторингом этого вопроса. В нее войдут представители отдела экологии и экологической инспекции, правоохранители, сотрудники УЖКХ. Сначала проверят всех, у кого не заключен договор на вывоз мусора. Потом будут идти по следу, то есть - по дыму.

В школах обещают провести классные часы под общим названием «Дыму - нет». Возможно. на взрослых удастся воздействовать через сознательных детей, считают чиновники.