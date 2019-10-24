 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Обновления ландшафта

Как поступать, если соседи жгут листву

Светлана Вьюниченко
24 октября 2019 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.

О том, что сжигать опавшие листья нельзя, знает каждый. На деле люди поступают в меру своей совести и гражданской ответственности. Начальник отдела экологии Лариса Соловей назвала сжигание листвы большой проблемой. 

- Мы можем бороться с ней, если этим занимаются коммунальные или частные предприятия. Тогда выписываются штрафы и предписания. Но против частных лиц чиновники практически бессильны, - признается эколог. 

По закону проверяющие, даже получившие жалобу, не могут войти в частный двор, где сжигают листву, если хозяева сами их не впустят. Как рассказывают горожане в соцсетях, не спешит принимать меры и полиция.

В этом случае Лариса Соловей рекомендует звонить на «горячую линию» Нацполиции. Реакция, уверяет она, обязательно последует.

- Мы просим людей фиксировать нарушения на фото- или видеокамеру. Если вы заметили, что сосед сжигает листву, фотографируйте процесс. Только так можно будет что-то доказать. Сначала фотографируйте, потом вызывайте полицию, - призывает главный городской эколог.

Со своей стороны власти обещают действовать решительно и применять к нарушителям максимально возможные штрафы - 1360 грн.

Начиная с 28 октября, в городе будет работать комплексная комиссия, которая займется мониторингом этого вопроса. В нее войдут представители отдела экологии и экологической инспекции, правоохранители, сотрудники УЖКХ. Сначала проверят всех, у кого не заключен договор на вывоз мусора. Потом будут идти по следу, то есть - по дыму. 

В школах обещают провести классные часы под общим названием «Дыму - нет». Возможно. на взрослых удастся воздействовать через сознательных детей, считают чиновники.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 октября 2019

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Как поступать, если соседи жгут листву

Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

Почему КРУ зашло на КАТП

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Кто виноват в заморе рыбы

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии

Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку

Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда

Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне

Дело Штепы достали из-под сукна

Грибники находят артснаряды и бомбы

Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста

Пожарные спасли пенсионера из огня

В Лимане BMW наехал на маленького ребенка

История Синей бороды

23 октября 2019

Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»

«Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове

«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу

В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою

Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей

Гвоздик потерял титул

Три награды представителей пляжной борьбы

18 октября 2019

Спешите увидеть «Осенний вернисаж»

Обновления ландшафта

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Также в разделе

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

— 24 октября 2019 —

Внеочередная, 71-я сессия Славянского горсовета, состоявшаяся 23 октября, оказалась крайне непродуктивной. По большому счету, она проходила за пределами здравого смысла. В повестке дня значились 7 вопросов. Голосование по четырем из них местные избранники провалили.

Читать далее ⇒

Почему КРУ зашло на КАТП

— 24 октября 2019 —

На спорные вопросы о КАТП должно ответить КРУ. Об этом городской голова Вадим Лях заявил на пресс-конференции 22 октября. Речь шла о конфликте, возникшем накануне на совместном заседании депутатских комиссий между заместителем мэра Андреем Рубаном и директором КАТП Константином Водопьяновым.

Читать далее ⇒

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

— 24 октября 2019 —

Из 40 славянских школ и садиков отопление пока включат лишь в 18-ти. В перечень счастливчиков попадут те заведения образования, в которых имеются индивидуальные пеллетные котельные. Об этом рассказал начальник гороо Игорь Рублевский.

Читать далее ⇒

В Славянске стало на один детский садик больше

— 17 октября 2019 —

В Славянске 10 октября состоялось долгожданное открытие детского сада №26, расположенного на ул. Ярослава Мудрого. Дошкольное учреждение пребывало в стадии ремонта с 2012 года.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Как поступать, если соседи жгут листву»

Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кто виноват в заморе рыбы

Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне

Дело Штепы достали из-под сукна

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

История Синей бороды

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Истории похищения знаменитостей

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»

«Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове

«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 октября 2019

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Как поступать, если соседи жгут листву

Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

Почему КРУ зашло на КАТП

Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается

Кто виноват в заморе рыбы

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии

Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку

Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда

Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне

Дело Штепы достали из-под сукна

Грибники находят артснаряды и бомбы

Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста

Пожарные спасли пенсионера из огня

В Лимане BMW наехал на маленького ребенка

История Синей бороды

23 октября 2019

Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»

«Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове

«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу

В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою

Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей

Гвоздик потерял титул

Три награды представителей пляжной борьбы

18 октября 2019

Спешите увидеть «Осенний вернисаж»

Обновления ландшафта

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top