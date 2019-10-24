Как поступать, если соседи жгут листву

|24 октября 2019
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Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.
О том, что сжигать опавшие листья нельзя, знает каждый. На деле люди поступают в меру своей совести и гражданской ответственности. Начальник отдела экологии Лариса Соловей назвала сжигание листвы большой проблемой.
- Мы можем бороться с ней, если этим занимаются коммунальные или частные предприятия. Тогда выписываются штрафы и предписания. Но против частных лиц чиновники практически бессильны, - признается эколог.
По закону проверяющие, даже получившие жалобу, не могут войти в частный двор, где сжигают листву, если хозяева сами их не впустят. Как рассказывают горожане в соцсетях, не спешит принимать меры и полиция.
В этом случае Лариса Соловей рекомендует звонить на «горячую линию» Нацполиции. Реакция, уверяет она, обязательно последует.
- Мы просим людей фиксировать нарушения на фото- или видеокамеру. Если вы заметили, что сосед сжигает листву, фотографируйте процесс. Только так можно будет что-то доказать. Сначала фотографируйте, потом вызывайте полицию, - призывает главный городской эколог.
Со своей стороны власти обещают действовать решительно и применять к нарушителям максимально возможные штрафы - 1360 грн.
Начиная с 28 октября, в городе будет работать комплексная комиссия, которая займется мониторингом этого вопроса. В нее войдут представители отдела экологии и экологической инспекции, правоохранители, сотрудники УЖКХ. Сначала проверят всех, у кого не заключен договор на вывоз мусора. Потом будут идти по следу, то есть - по дыму.
В школах обещают провести классные часы под общим названием «Дыму - нет». Возможно. на взрослых удастся воздействовать через сознательных детей, считают чиновники.
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• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
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• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
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Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.