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Фотофакт

Обновления ландшафта

Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему

Светлана Вьюниченко
24 октября 2019 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Внеочередная, 71-я сессия Славянского горсовета, состоявшаяся 23 октября, оказалась крайне непродуктивной. По большому счету, она проходила за пределами здравого смысла. В повестке дня значились 7 вопросов. Голосование по четырем из них местные избранники провалили.

Изначально на сессии присутствовали 26 депутатов. К концу действа их оставалось 22. Регистрацию проводили несколько раз. Но это не помогало. 

Славянск может недополучить 21 миллион

Без проблем проголосовали за обращение к премьер-министру, ВР и министру финансов страны. Вопрос касался изменений в бюджетный кодекс, которые должны вступить в силу со следующего года. Согласно им часть акцизного сбора за произведенное в стране и ввезенное на ее территорию топливо больше не будет поступать в бюджеты городов. Славянск из-за этого недополучит 21 млн грн. Поэтому депутаты просили парламент и правительство поддержать проект, который оставит все на своих местах. 

Впрочем, как показали дальнейшие события, даже если деньги зайдут в город, совсем не факт, что местные избранники найдут им применение. 

Не вызвал протеста вопрос о назначении конечного бенефициара целевых бюджетных средств. Утвердили положение о стипендии горсовета ведущим и перспективным спортсменам Славянска. 

А потом все пошло не так.

Коротко о дорогах: и сам не гам, и другим не дам

Споткнулись депутаты на вопросе об утверждении перечня дорог, которые можно было бы успеть отремонтировать в текущем году. Эта тема уже всесторонне обсуждалась на депутатских комиссиях. Но, как оказалось, - недостаточно. 

У города появилась возможность дополнительно провести текущий ремонт нескольких дорожных участков. УЖКХ выбрало их в соответствии с предписаниями полиции. В список вошли улицы Криворожская, Современная, Аэродромная, Олексы Тихого. На их ремонт имеется 3 млн гривен. Однако на комиссии депутаты существенно расширили список, внеся в него 29 наименований. Каждого интересовала «своя» улица - на участке, с которого избирался. Было понятно, что отремонтировать все улицы за последние теплые деньки не удастся. Но, по крайней мере, можно было бы с чего-то начать, а потом продолжить ремонт в марте будущего года.

Но депутатам из группы ОПЗЖ потребовался сначала график ремонта, потом новый список улиц. Объявили перерыв. И в итоге, посовещавшись, судя по всему, решили провалить голосование совсем. 

Переголосовывали 4 раза. Не помогло. 

Напрасно замголовы Андрей Секлецов взывал к здравому смыслу. Мэр Вадим Лях пытался объяснить, что через месяц, когда (и если) список появится и будет утвержден, проводить новый тендер и начинать ремонт окажется поздно. Местные избранники остались непоколебимы. При этом они настоятельно просили не называть их решение политическим. Обижались и утверждали, что политики в этом нет. А что есть - не признавались. 

«Благоустрій» могут расформировать, а троллейбусы остановить

Следующий вопрос повестки дня предлагал депутатам профинансировать ремонт дорог в пер. Рапном и Сергеевском за счет средств, сэкономленных на других магистралях. Всего у разных подрядчиков экономия составила 519 тыс. грн. Но депутаты сказали свое решительное «нет». Замчанальника УЖКХ Ольга Заруба просила принять решение со слезами на глазах. Но депутаты, как столица государства-агрессора, не верили слезам. 

Теперь эти средства Славянск должен вернуть в различные бюджеты - областную казну и экологический фонд. Когда придет пора рассчитываться за ремонт переулков, сделать это придется из средств собственного бюджета. 

Логики в этом искать не стоит. А политики, как помним, по утверждению депутатов, здесь нет.

Изменения в программу соцэкономразвития на текущий и следующий год вносили долго и с оговорками. Например, выделение средств на ремонт роддома приняли, а установку видеокамер в парке - почему-то нет. Субвенцию у области на отремонтированный садик в размере 3,9 млн с третьей попытки взяли. А финансирование для КП «Благоустрій» выделять не захотели. 

Впрочем, эти нюансы не имеют значения. Ведь 7-й вопрос - о внесении соответствующих изменений в бюджет - все равно не прошел. Поэтому даже условно принятые позиции зависли в воздухе.

Руководство города пыталось выяснить, как Славянск будет существовать без «Благоустроя». Ведь на это предприятие возложена уборка, озеленение, ямочный ремонт, урны, детские площадки, остановки. А зимой - подсыпка и расчистка дорог. Внятного ответа не последовало. 

Среди непринятого оказалось и выделение средств для СТрУ на оплату электроэнергии. Как быстро ДТЭК отключает должников, никому объяснять не нужно. Так что движение электротранспорта в Славянске теперь тоже под вопросом. 

Вместо эпилога

Надо понимать, что «война» части депкорпуса с командой мэра набирает обороты. Заложниками ее становятся все жители Славянска. С тем и входим в зиму.

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Комментарии к статье «Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему»

Внеочередная, 71-я сессия Славянского горсовета, состоявшаяся 23 октября, оказалась крайне непродуктивной. По большому счету, она проходила за пределами здравого смысла. В повестке дня значились 7 вопросов. Голосование по четырем из них местные избранники провалили.

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