На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»

Проекты-победители программы "Бюджет участия Славянска-2019" начинают воплощаться в реальность. 27 октября на территории Славянского курорта состоялось открытие одной из локаций - сквера "Арт-хуторок".

Первый пошел

Напомним, что программа "Бюджет участия Славянска" работает в городе 2 года. В 2018-м на нее выделили полмиллиона гривен, что дало возможность горожанам реализовать 4 мини-проекта по развитию Славянска. В этом году сумма достигла 800 тыс. грн, и проектов-победителей оказалось шесть. Первым из их числа открылся"Арт-хуторок".

По форме он представляет собой небольшой сквер, на котором расположены несколько скульптурных композиций, символически изображающие специфику города - соль, керамика, лечебные грязи, рыбный промысел и прочее. Скульптуры выполнены из специального антивандального материала. Возле объекта установлена камера видеонаблюдения.

Скульптуры оформлены как фотозоны. Кадры с них, как надеются инициаторы проекта, разлетятся в социальных сетях и привлекут на арт-локацию новых посетителей. Причем - не только местных жителей, но и туристов из близких и далеких городов.

Стоит также отметить, что изготавливавший арт-объекты коллектив скульпторов - это не приезжие мастера, а коренные славянцы. На открытии "Арт-хуторка" они присутствовали в качестве почетных гостей.

Событие выходного дня

Проходившая на улице Пушкинской церемония получилась массовой. Кроме пришедших на праздник жителей Славкурорта и других микрорайонов Славянска, здесь были представители исполнительной власти - от мэра до руководителей отделов и управлений, депутаты городского совета, комитет микрорайона, помогавший в разработке и продвижении проекта.

В речах, которые предваряли открытие, доминировали два акцента. Во-первых, благодарность всем, кто участвовал в создании и реализации проекта "Арт-хуторок". Круг адресатов получился весьма широким. Вошли в него не только авторы и исполнители, но и те, кто проголосовал за эту инициативу при проведении конкурсного отбора, то есть более 600 человек.

Во вторых - надежда, что открытие новой зоны отдыха станет добрым началом возрождения Славкурорта. Третий, добавочный, тезис содержал просьбу бережно относиться к построенному объекту.

После официальной части и перерезания символической ленты публика наконец-то заполнила огражденную "тыном" площадку. Здесь люди могли вдоволь пофотографироваться с различными персонажами на память. Событие сопровождалось выступлениями творческих коллективов, поэтов-любителей, выставками работ местных мастеров-ремесленников и угощением варениками. Настроение царило праздничное.

Кто следующий

Что касается остальных победителей "Бюджета участия", то, по словам председателя координационного совета программы Ольги Алтуниной, стадия их реализации разная. Так, стерилизация бездомных животных, как оказалось, уже выполняется, и 31 октября проект будет завершен. В рамках его реализации также был приобретен вольер. В рамках его реализации также был приобретен вольер. Веревочный парк «Лазанка» в ООШ №16 откроется 1 ноября в 12:00. Задержка связана с тем, что в ходе строительства проект расширили за счет благоустройства прилегающей территории. Для покрытия незапланированных расходов пришлось прибегать к помощи благотворителей и гороо.

Этот же отдел исполкома курирует строительство открытой тренажерной площадки возле факультета физического воспитания ДГПУ и баскетбольной площадки на территории ООШ №12. Оборудование уже в Славянске, основание для него подготовлено, осталось выполнить монтаж. Отсрочка этих работ обусловлена хлопотами по подготовке учебных заведений к отопительному сезону.

Аллея семейного отдыха в мкр-не Химик, за исключением одного из главных элементов - декоративной беседки, полностью сделана. Даты открытия объекта авторы не называют, поскольку беседку поставщики еще не привезли, и сколько времени займет ее сборка, сказать трудно. В любом случае, завершиться строительство должно до конца года. Остальные указанные объекты планируется запустить в эксплуатацию в течение двух недель.