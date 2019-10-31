В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ

|31 октября 2019
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Если не возникнет непредвиденных препятствий, то уже через полгода славянцы смогут пользоваться специальным мобильным приложением, посредством которого будут узнавать оперативную информацию о ситуации в городской коммунальной сфере.
Как рассказала одна из инициаторов внедрения такого новшества, депутат городского совета Ольга Алтунина, проект уже прошел конкурс ПРООН. Однако договор с донором еще не подписан, и деньги на реализацию, соответственно, пока не выделены. Тем не менее, ожидания у авторской группы оптимистичные. Специалисты, готовые заняться разработкой приложения, уже определены. По их оценке, на создание продукта потребуется около полугода. После этого каждый житель города сможет бесплатно скачать его на свой смартфон.
Упрощенно говоря, это будет единая электронная платформа, где каждая служба наполнит отведенный ей раздел. На первоначальном этапе планируется подключить к приложению коммунальные структуры, которые должны сообщать актуальную для абонентов информацию - проведение ремонтов, возникновение аварий, отключение энергоносителей и т. д.
Главные опасения в эффективности такой инновации у городского руководства вызывает способность администраторов разделов своевременно обновлять данные. Поэтому, по словам городского головы Вадима Ляха, первое время необходимо будет внимательно мониторить контент, понукать нерадивых администраторов и следить, чтобы действительно полезные анонсы не заменялись "шумом" в виде нормативных актов, инструкций и прочей узкоспециальной документации.
В идеале на мобильное приложение можно будет "завести" и другие организации - гороо, горздрав, налоговую инспекцию, пенсионный фонд, управление соцзащиты. Руководство последнего, кстати, к новшеству отнеслось позитивно, поскольку необходимость оперативного информирования клиентов сейчас превышает коммуникационные возможности управления. Добавим, что скачавший приложение пользователь сможет самостоятельно выбрать, к каким разделам он хочет подключиться, а какие за ненадобностью заблокировать.
Определенная сложность заключается и в том, что проект охватывает сразу четыре города. Кроме Славянска, аналогичные мобильные приложения будут внедряться в Торецке, Дружковке и Бахмуте. Каждый из них имеет свою специфику, которую должны будут учесть разработчики. Перед подключением платформы к сети в вышеозначенных городах предполагается провести расширенные информационные кампании.
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Комментарии к статье «В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ»
Если не возникнет непредвиденных препятствий, то уже через полгода славянцы смогут пользоваться специальным мобильным приложением, посредством которого будут узнавать оперативную информацию о ситуации в городской коммунальной сфере.