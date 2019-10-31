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Фотофакт

Устаревшие названия

Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

Светлана Вьюниченко
31 октября 2019 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
И. о. начальника горводоканала Алексей Шурко (второй справа) объясняет, что покупка насосов потребует около 18 тыс. евро. При этом, почему-то расчет ведется на три насоса, хотя проблемных домов - четыре.

Ситуация с подачей воды в многоэтажные дома мкр-на Химик остается сложной. По словам местных жителей, на текущей неделе «стало хуже, чем было». На верхних этажах домов №№ 13,15,17 на ул. Новосодовской и в десятиэтажке в пер. Донском тонкой струйкой вода бывает лишь ночью - приблизительно с 1:00 до 5:00.

Вопрос в качестве депутатского запроса был вынесен на сессию. Было заявлено, что горводоканал установит регулятор на частный сектор. Когда это произойдет, пока неясно. В дальнейшем городской бюджет будет изыскивать средства на покупку подкачивающих насосов. Цена одного из них - 6 тыс. евро. 

Жители волнуются, что после включения отопления ситуация усугубится.

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Комментарии к статье «Многоэтажки Химика по-прежнему без воды»

Ситуация с подачей воды в многоэтажные дома мкр-на Химик остается сложной. По словам местных жителей, на текущей неделе «стало хуже, чем было». На верхних этажах домов №№ 13,15,17 на ул. Новосодовской и в десятиэтажке в пер. Донском тонкой струйкой вода бывает лишь ночью - приблизительно с 1:00 до 5:00.

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