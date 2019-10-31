|31 октября 2019
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Ситуация с подачей воды в многоэтажные дома мкр-на Химик остается сложной. По словам местных жителей, на текущей неделе «стало хуже, чем было». На верхних этажах домов №№ 13,15,17 на ул. Новосодовской и в десятиэтажке в пер. Донском тонкой струйкой вода бывает лишь ночью - приблизительно с 1:00 до 5:00.
Вопрос в качестве депутатского запроса был вынесен на сессию. Было заявлено, что горводоканал установит регулятор на частный сектор. Когда это произойдет, пока неясно. В дальнейшем городской бюджет будет изыскивать средства на покупку подкачивающих насосов. Цена одного из них - 6 тыс. евро.
Жители волнуются, что после включения отопления ситуация усугубится.
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31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
• Многоэтажки Химика по-прежнему без воды
• В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ
• Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории
• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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Комментарии к статье «Многоэтажки Химика по-прежнему без воды»
Ситуация с подачей воды в многоэтажные дома мкр-на Химик остается сложной. По словам местных жителей, на текущей неделе «стало хуже, чем было». На верхних этажах домов №№ 13,15,17 на ул. Новосодовской и в десятиэтажке в пер. Донском тонкой струйкой вода бывает лишь ночью - приблизительно с 1:00 до 5:00.