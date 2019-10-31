Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

— 31 октября 2019 —

В этом году отопительный сезон в Славянске начался не 15 октября, а 28-го. И хотя среднесуточная температура воздуха до +8оС к этому моменту еще не опустилась, тепла в своих квартирах жители многоэтажного жилфонда ждали с нетерпением.

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