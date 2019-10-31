Отопительный сезон и учебный процесс

Нестандартно завершились осенние каникулы в школах Славянска. 28 октября, после двух недель отдыха, не все дети отправились на занятия.

С понедельника открылись лишь те учебные заведения, которые имели собственные котельные. В 9-ти школах каникулы пришлось продолжить еще на два дня. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это было сделано, чтобы помещения успели прогреться.

- В школах, где работают индивидуальные котельные, подачу тепла начали в субботу, 26 числа. Поэтому к понедельнику температура в зданиях была от 17 до 20 градусов. Там, где подача тепла от теплосети, в понедельник было очень холодно. К среде как раз установилась нормальная температура, - говорит начальник гороо.

Но и в среду, 30 октября, учебный процесс возобновился не у всех детей. В четырех школах: №№ 7, 10, 11, 13 - вовремя так и не затопили. Поэтому здесь вынужденные каникулы продолжились.

Игорь Рублевский объяснил, что школы мкр-на Артема не отапливаются из-за порыва в сети, который не позволил запустить котельную. ООШ № 7 и 11 имеют свои котельные. Но пока теплосеть не поставляет в них газ.

Кроме того, без тепла остаются детские сады №№ 3, 56 (мкр-н Артема), 16 и 25 (там продолжаются ремонтные работы).