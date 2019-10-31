Отопительный сезон и учебный процесс

|31 октября 2019
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Нестандартно завершились осенние каникулы в школах Славянска. 28 октября, после двух недель отдыха, не все дети отправились на занятия.
С понедельника открылись лишь те учебные заведения, которые имели собственные котельные. В 9-ти школах каникулы пришлось продолжить еще на два дня. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это было сделано, чтобы помещения успели прогреться.
- В школах, где работают индивидуальные котельные, подачу тепла начали в субботу, 26 числа. Поэтому к понедельнику температура в зданиях была от 17 до 20 градусов. Там, где подача тепла от теплосети, в понедельник было очень холодно. К среде как раз установилась нормальная температура, - говорит начальник гороо.
Но и в среду, 30 октября, учебный процесс возобновился не у всех детей. В четырех школах: №№ 7, 10, 11, 13 - вовремя так и не затопили. Поэтому здесь вынужденные каникулы продолжились.
Игорь Рублевский объяснил, что школы мкр-на Артема не отапливаются из-за порыва в сети, который не позволил запустить котельную. ООШ № 7 и 11 имеют свои котельные. Но пока теплосеть не поставляет в них газ.
Кроме того, без тепла остаются детские сады №№ 3, 56 (мкр-н Артема), 16 и 25 (там продолжаются ремонтные работы).
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• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
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• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
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• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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Нестандартно завершились осенние каникулы в школах Славянска. 28 октября, после двух недель отдыха, не все дети отправились на занятия.