Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Очередная сессия городского совета должна состояться 13 ноября. На нее, среди прочих, будет вынесен вопрос, касающийся социальных выплат. Этот момент на сегодня, по мнению городского головы Вадима Ляха (на фото), является одним из самых болезненных.

Речь пойдет об урезании полномочий исполнительной власти в пользу законодательной. Депутаты из группы ОПЗЖ направили мэру письмо о том, что на ближайшей очередной сессии они хотят рассмотреть вопрос о распределении социальных субвенций, забрать у УЖКХ функции проведения тендеров для заведений образования и медицины, урезать функции исполкома в вопросе списания коммунального имущества стоимостью до 20 тыс. грн.

Последний вопрос мало затронет жизнь рядовых граждан. А вот первый из этого списка способен ударить по незащищенным слоям населения достаточно больно.

На сегодняшний день действует такая система. На счет казначейства поступают от государства суммы на выплату пособий и льгот разным категориям граждан - одиноким матерям, детям с инвалидность, чернобыльцам и другим. Городской голова подписывает документ о том, что город принимает эти деньги и использует по целевому назначению. Если мэр отсутствует - например, находится на больничном или в отпуске, право подписи переходит его профильному заму.

Все происходит очень быстро, поскольку, согласно законодательству, деньги лежат на казначейском счету всего два дня. Если за данный период ими не успели распорядиться, вся сумма возвращается в государственную казну, и люди остаются без выплат.

Теперь распорядителями средств депутаты из ОПЗЖ хотят сделать себя. Но целевые социальные выплаты поступают часто. Например, чернобыльцы и люди с инвалидностью получаю их в разные дни. Поэтому, как только средства поступят в казначейство, депутатам придется собирать сессию и давать отмашку на их выплату.

Если за два дня они не успеют этого сделать, деньги уйдут. Сколько раз на месяц придется созывать сессию в такой ситуации, не может спрогнозировать никто. А что будет, если деньги поступят перед новогодними праздниками. А если просто не соберется кворум?

По мнению Вадима Ляха, это может привести к социальному взрыву.

- У меня есть три варианта действий. Первое - наложить вето на такое решение. Второе - попробовать объяснить депутатам очевидное. И третье. Ничего не делать, просто подождать, когда начнется бунт, - говорит градоначальник.

Отметим, что один раз право вето градоначальник уже использовал - когда заблокировал решение сессии об увольнении секретаря городского совета Жана Кима. Сейчас депутат Сергей Савченко, входящий в группу ОПЗЖ, подал за это на мэра иск в суд.

Стоит добавить, что с социальными выплатами не позволит шутить и государство. Несколько возвращений целевых средств - и Славянск будет стоять на пороге создания военно-гражданской администрации. Возможно, это и не самый плохой вариант. Но точно - не лучший. ВГА не заинтересована в развитии городской инфраструктуры. Ее задача - поддерживать жизнедеятельность населенного пункта.

Не пойдет на пользу городу и второй из предложенных вопросов. Он предполагает, что заниматься строительными тендерами будет администрация учреждений культуры, образования и медицины, в которых происходят ремонты. Но у руководства больниц и школ просто нет необходимых знаний. Гораздо лучше, если проектно-сметную документацию для них, как сейчас, готовят специалисты.

Впрочем, на фоне «социального пакета» - это уже мелочи.

- То, что сейчас происходит - нормальная политическая борьба. Мы выработаем систему и будем жить дальше. Трагедии в этом нет. Главное, чтобы наши «драки скорпионов в банке» не затрагивали интересы горожан, - говорит мэр.