Коллапс в Славянске временно отодвигается

Внеочередная 72-я сессия Славянского городского совета наконец состоялась 28 октября. До этого ее пытались провести 25-го и 26 числа. Оба раза не набралось кворума.

В пятницу, 25 октября, на сессию, вместо депутатов, пришли работники коммунального предприятия «Благоустрій». Они создали перед входом в административное здание инсталляцию из метел и ведер. Но озвучить свое недовольство местным избранникам не смогли. Тех набралось всего 13 человек из 36-ти, и заседание не открылось.

Консенсус есть, но слабый

В понедельник сессию были вынесены 4 основные вопроса. Именно те, которые так и не смогли принять депутаты во время скандальной 71-й сессии 23 октября. Из-за них городу обещали коллапс: остановку троллейбусов и насосов, подкачивающих воду, провал медреформы и еще по мелочи.

Заседанию в сессионном зале предшествовало много чего. За неполную неделю состоялись несколько депутатских комиссий, пресс-конференции городского головы и коммунальников, громкое заявление в соцсетях от группы ОПЗЖ. Она, напомним, имеет в славянском депкорпусе большинство и на сегодняшний день является источником проблем.

Судя по всему, местные власти и депутаты пришли к определенному компромиссу. Та часть депкорпуса, которая не входит в большинство, была готова поддержать любые предложения от группы ОПЗЖ, чтобы поддержать жизнедеятельность Славянска. Но давалось это нелегко. На взгляд со стороны в позиции большинства не всегда прослеживалась логика. А остальные депутаты откровенно говорили, что им не нравится, «когда держат на коротком поводке». Не только их - весь город.

Дороги дорогам рознь

Тем не менее, худо-бедно часть решений были приняты. Во-первых, проголосовали за дороги. Перечень автодорог, в которых в нынешнем и будущем году должен пройти текущий ремонт, теперь состоит из 30 пунктов. К уже существующим добавили ул. Почтовую. В первоочередной перечень попали 6 позиций: ул. Олексы Тихого, Криворожская, Современная, Батюка, Аэродромная и Целинная. Сколько из них успеют «подлатать», пока позволяет погода, покажет время. Главное, что проведенный тендер остается в силе - депутаты смилостивились и успели.

По словам профильного заместителя городского головы Андрея Секлецова, когда наступят дожди или снег, ремонт поставят на паузу и возобновят в марте, с приходом тепла.

А вот выделять деньги подрядчикам на оплату за уже отремонтированные дороги и тротуары депутаты из ОПЗЖ категорические не захотели. Переголосование не помогло - ни в целом, ни по отдельности. Речь идет об ул. и пер. Сергеевском, пер. Рапном, участке дороги на ул. Батюка, возле остановки «Молодежная», тротуарах на ул. Лозановича, Банковской и Центральной, внутриквартальной дороге на Вокзальной, 59. Цена вопроса - 519 тыс. грн.

По словам Андрея Секлецова, городу все равно придется отдать эти деньги, ведь работы уже выполнены. Но теперь уже - по решению суда.

Мэр Славянска Вадим Лях в своих опасениях пошел дальше. Он предполагает, что подрядчики, которых и так немного, не захотят заходить в город, в котором их «откровенно кинули».

Со знаком плюс

Без обсуждений депутаты внесли изменения в перечень объектов, финансирование которых осуществляется из бюджета развития, и программу социально-экономического развития. Последний, 4-й вопрос, голосовали по пунктам. Он касался внесения изменений в бюджет на текущий год.

Так, депутаты приняли 3,9 млн из области в качестве субвенции на ремонт недавно открытого детсада №26. Перераспределили деньги на оздоровление детей. Внесли в казну 130 тыс. на ремонт роддома и 164 тыс. грн на установку видеонаблюдения в парке Шелковичном. Нашли средства в размере 120 тыс. на покупку 3 тренажеров для бассейна.

2,4 млн грн достались горздраву для закупки медицинского оборудования. 1,6 млн из них потратят на аппарат для искусственной вентиляции легких для недоношенных новорожденных. Остальное - на мониторы слежения для пациентов палат интенсивной терапии городских больниц.

Это очень важный пункт с прицелом на перспективу. Как ранее на пресс-конференции объяснила начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, сейчас в стране заканчивается подготовительный этап реформирования медицинской «вторички». В следующем году Славянску нужно будет подавать заявку на лицензирование местных больниц. Если в них будет хромать материально-техническая база «не будет хватать оборудования) лицензию могут и не выдать. Тем более, что в радиусе 30 км, очерченных законом, такие больницы имеются.

Также на сессии были выделены 800 тыс. троллейбусному управлению, 300 тыс. водоканалу, 300 тыс. КП «Водопонижение» и 400 тыс. - КП «Наружное освещение».

«Благоустрій» раздора

А вот на КП «Благоустрій» депкорпус споткнулся. Для нормального вхождения в зиму предприятию требуется 1,840 млн грн. Но из этой суммы местные избранники, объединившиеся в группу большинства, выделили только миллион. По их мнению, пока этого хватит.

Объяснения Андрея Секлецова о том, что именно сейчас идет закупка ГСМ, материалов и оборудования для работы зимой, остались неуслышанными.

Точно так же, как призывы части депутатов пожалеть собственное время. Ведь если до очередной сессии, которая назначена на 13 ноября, ударят морозы или случится гололед, депорпусу придется собраться еще раз. Чтобы дополнительно выделить недостающие средства.

Отметим, что на сегодняшний день штат КП «Благоустрій» составляет 66 человек. У них на балансе - 14 единиц техники. 4 бригады предприятия работают круглосуточно. В ведении КП находятся 287 тротуаров, 17 мостов, остановки, детские площадки. «Благоустрій» занимается ремонтом и содержанием дорог, сносом и обрезкой деревьев.

Добавим, что еще из непрошедшего на сессии осталось выделение 100 тыс. гривен на ремонт тротуаров и 30 тыс на текущий ремонт на пляже озера Вейсовое.