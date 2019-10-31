Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

В этом году отопительный сезон в Славянске начался не 15 октября, а 28-го. И хотя среднесуточная температура воздуха до +8оС к этому моменту еще не опустилась, тепла в своих квартирах жители многоэтажного жилфонда ждали с нетерпением.

Как прошел запуск отопительных систем, журналисты «ТВ плюс» поинтересовались у руководителя ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергея Микитишина.

По словам директора предприятия, чрезвычайно критических ситуаций при подачи тепла не возникло. Хотя без типичных для начала отопительного сезона эксцессов тоже не обошлось. К примеру, достаточно серьезные порывы системы произошли в мкр-не Лесной, что несколько задержало подачу теплоносителя. Аналогичная ситуация случилась в пос. Мирный. Как заверил Сергей Микитишин, аварии были оперативно устранены, однако 2 многоквартирных дома на ул. Садовой из-за локальных причин пока остаются без тепла.

В школы, детские сады и лечебные учреждения теплоноситель уже подается. Определенные, но разрешимые сложности возникли лишь в детской поликлинике, где установлен индивидуальный тепловой пункт.

В целом руководитель теплоснабжающей организации считает, что сезон начался нормально. Все котельные успешно запущены, вопрос с поставками газа на областном уровне урегулирован.

Услуга, однако, дошла еще не до всех абонентов. Это связано с тем, что в отдельных домах система была «завоздушена», и на ее заполнение требуется дополнительное время. Кроме того, в некоторых домах управляющие компании завершают внутренние работы по обеспечению нормального функционирования отопительной системы. Стандартные пусконаладочные работы, по оценке Сергея Микитишина, займут 2-3 дня, и уже к концу текущей недели планируется выйти на оптимальный температурный режим.

Начало отопительного сезона прокомментировал и городской голова Вадим Лях. Он также заявил, что обошлось без масштабных поломок. В числе проблемных объектов мэр назвал дом № 4 на ул. Нарвской, где заминка возникла в связи с необходимостью замены РЭСом опоры для линии энергоснабжения. По словам мэра, договоренность с вышеозначенным предприятием достигнута, энергетики обещают завершить работы в течение 2 дней.

Что касается самого «резонансного» участка – улицы Новый Быт, то котельная, как заверил городской голова, уже запущена и работает в тестовом режиме. Он должен продолжаться 72 часа. Крайним сроком подачи тепла абонентам этой улицы Вадим Лях называет начало следующей недели.