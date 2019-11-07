Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию

В этом году исполком предлагает депутатам закупить к новогодним праздникам еще один комплект светодиодной иллюминации. Ее планируется смонтировать на примыкающем к Соборной площади участке ул. Свободы. Реакция депутатского корпуса оказалась неоднозначной.

Предложение внести дополнительные затраты в программу социально-экономического развития прозвучало 4 ноября на заседании постоянной депутатской комиссии. Докладывавший по теме начальник УЖКХ Владимир Башкаев озвучил такие суммы: 199 тыс. грн на приобретение светодиодной иллюминации и 199 тыс. грн на украшения для центральной городской елки. Вместе со стоимостью монтажных работ получается 580 тыс. грн.

Против такого решения высказался депутат Дмитрий Кочуков. Он выразил мнение, что тратить более полумиллиона гривен на покупки, которые будут служить городу раз в год, в условиях существующего дефицита бюджетных средств нерационально. Кочуков предложил израсходовать эти деньги на более насущные потребности – ремонт городской инфраструктуры, разработку проектно-сметной документации и прочее. Справедливость такой позиции подтверждается тем, что, кроме иллюминации и елочных игрушек, УЖКХ просили добавить денег на другие направления деятельности.

Оппонировавший депутату заместитель городского головы Андрей Секлецов представил дело так, что «детей хотят лишить праздника». Однако эта аргументация не сработала. По итогам голосования комиссия проект по закупке новогоднего оборудования не поддержала. Окончательное точку в этом вопросе должна поставить сессия Славянского горсовета, которая состоится 13 ноября.