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Фотофакт

Классификация вандализма

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

Павел Коротенко
7 ноября 2019 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В реализации проекта участвовала целая команда: активисты, чиновники и специалисты-техники.

В Славянске появился свой видеорегистратор для обслуживания "умных" камер. Современное оборудование городской власти передала общественная организация  "Культурный центр "Зазеркалье", активисты которой выиграли грант ПРООН. Презентация технической новинки состоялась в исполкоме 31 октября.

Распознавание и регистрация

По словам руководителя культурного центра "Зазеркалье" Александра Кашлакова, стоимость проекта составила более 400 тыс. грн, предоставленных партнерами ПРООН - правительствами Дании, Швеции и Швейцарии. За эти средства приобретен 64-канальный видеорегистратор с накопителем информации глубиной памяти в несколько месяцев. 

Как неоднократно подчеркивали спикеры, программа "Безопасный город" для Славянска не нова. Видеокамеры здесь работают уже несколько лет. Проблема в том, что сейчас информация с этих камер поступает в колл-центр Нацполиции в Мариуполе, и чтобы получить ее в случае необходимости,  нужно делать специальный запрос. 

Теперь у города есть собственное оборудование, которое позволит регистрировать и хранить данные. В рамках проекта уже установлены первые 4 "умные" видеокамеры, которые позволяют распознавать номер, марку и цвет автотранспорта.  При необходимости, можно запрограммировать их и на контроль скоростного режима. Пилотные камеры разместили на въездах в Славянск: со стороны Славкурорта, возле пос. Семеновка, в районе комбикормового комбината и на ул. Олексы Тихого. 

В том, что оборудование отлично распознает машины даже ночью, пришедшие на мероприятие убедились лично, ведь презентация проходила уже в темное время суток. По оценке специалистов, для обеспечения "сквозного" видеонаблюдения автодорог города необходимо 26 камер. 

Что касается функции распознавания лиц, для этого необходимы специальные видеокамеры. Они должны быть установлены в местах массового скопления людей и на участках города, требующих контроля. Схему их размещения следует согласовывать с полицией.  

Сердце будущего

В настоящее время исполком уже готовит такой документ, заверил начальник отдела информационного обеспечения Вячеслав Самохвалов. В него, к примеру, уже внесены остановочные пункты пассажирского транспорта, которые планируется реконструировать в следующем году. 

Предложения власти и горожан об установке видеокамер возле того или иного объекта, как обещают, будут обсуждаться в формате общественных консультаций. 

Комментируя сам факт получения городом такого оборудования, Вячеслав Самохвалов назвал его "сердцем будущей коммунальной системы видеонаблюдения".

Остается добавить, что разместят это "сердце" в здании исполкома, где для этого отвели специальное помещение. Обслуживать систему будет победившая в тендере компания CDC - 4 месяца в режиме гарантийного обслуживания, далее по договору. В открытый доступ, то есть на сайт горсовета, информация с камер выводиться не будет. Силовые органы доступ к ней получат только в режиме чтения. Срок хранения данных, в зависимости от загруженности накопителя, составит от 2 до 4 месяцев.

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Комментарии к статье «Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе»

В Славянске появился свой видеорегистратор для обслуживания "умных" камер. Современное оборудование городской власти передала общественная организация  "Культурный центр "Зазеркалье", активисты которой выиграли грант ПРООН. Презентация технической новинки состоялась в исполкоме 31 октября.

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