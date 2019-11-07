Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

|7 ноября 2019
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В Славянске 5 ноября состоялось заседание депутатской комиссии по землеустройству, градостроительству и экологии. Оно стало этапом подготовки к очередной сессии горсовета, назначенной на 13 октября.
На повестку дня были вынесены более сотни вопросов. Львиная их доля касалась земельной темы.
Среди этого многообразия стоит отметить вопрос о покупке земельного участка на ул. Лозановича, возле строящегося цветочного рынка. Цена вопроса составляет чуть более 16 тыс. грн, часть из которых предприниматель уже оплатил. Землю под строительство временного сооружения ему выделили еще в 2001 году. За это время там появился павильон, на который оформлено право собственности. Теперь управление архитектуры выступает против продажи земли, поскольку это сооружение не вписывается в концепцию новой набережной.
Члены комиссии решили оставить решение проблемы на рассмотрение сессии. Вероятно, со временем таких дилемм в городе будет становиться все больше. Ведь генерального плана у Славянска по-прежнему нет.
Одной из задач депутатов на комиссии стал ответ на электронную петицию, набравшую необходимое количество голосов. Петиция, поданная в августе нынешнего года, касалась расположенных в городе заброшенных зданий и сооружений. Автор предлагал местной власти провести их инвентаризацию и восстановить. Либо - своими силами, либо «продав, хотя бы за копейку».
Ответ почему-то сосредоточился на недостроях. Как сообщил начальник управления архитектуры Сергей Руденко, их в Славянске насчитывается 8.
- Мы готовы провести их подробную инвентаризацию. Но что делать дальше? Взять на баланс ничего из этих зданий город не может. они либо принадлежат частным лицам, либо уже несуществующим предприятиям. Даже если заберем, где брать средства на достройку, - высказал свою позицию главный архитектор Славянска.
Депутаты согласились, что «проблема с бородой». Но пришли к выводу, что пробить юридическую брешь здесь можно. Ведь многие владельцы проблемных строений имеют колоссальные задолженности по местным налогам и сборам.
Одним из самых проблемных неожиданно стал вопрос о выделении земли для будущего компост-центра. «ТВ плюс» писала об этом проекте в прошлом номере. Компост-центр планируют построить в промзоне возле бывшего завода «Торэласт». Туда собираются свозить листву и другие органические отходы, чтобы в результате получить сельскохозяйственные удобрения либо топливо.
Депутаты не высказывали прямых претензий и вроде бы поддерживали идею. Но как-то прослеживалось, что особого желания давать «добро» у них нет.
Докладчица по теме, начальник отдела экологии Лариса Соловей (на фото) объяснила, что пока речь идет лишь о выделении земельного участка для будущего центра. На данном этапе проект не требует никаких денежных вложений. Но депутаты смотрели в будущее.
- Сейчас деньги не нужны. А потом? Потом понадобится проектная документация, строительство, новая дорога туда, охрана предприятия, - так звучали собранные воедино реплики.
В данном контексте вспомнили и несанкционированную свалку в районе комбикормового завода, где была замечена техника КП «Благоустрій». Как можно было понять, отдельные депутаты не хотят доверять новое дело этому же коммунальному предприятию.
В итоге было решено провести еще одно заседание комиссии - с выездом на место будущего компост-центра.
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• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
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• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
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• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
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• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
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• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
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• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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В Славянске 5 ноября состоялось заседание депутатской комиссии по землеустройству, градостроительству и экологии. Оно стало этапом подготовки к очередной сессии горсовета, назначенной на 13 октября.