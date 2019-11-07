 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Классификация вандализма

Подача воды на город в целом сокращена на 55%

Светлана Вьюниченко
7 ноября 2019 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске под угрозой закрытия оказались керамические цеха, расположенные на Новосодовской площадке. Без работы могут остаться более 200 человек. Такая информация была озвучена на заседании исполкома 6 ноября.

Славянск может потерять две сотни рабочих мест

Этот вопрос не входил в повестку дня. Его поднял предприниматель Александр Семенец (на фото), когда речь зашла об утверждении графика подачи воды на город. Сразу отметим, что к районам, где вода подается на несколько часов утром и вечером, добавилась улица Новый Быт. 

Что касается промзоны на Новосодовской площадке, там действительно сложилась критическая ситуация. Из-за отсутствия воды керамисты были вынуждены остановить производственный процесс. Причем, как объяснил Александр Семенец, предприниматели не имеют долгов за воду и страдают за чужие просчеты. 

Как выяснилось, ранее цеха получали техническую воду, которую водоканал подавал на Масложиркомбинат. Сейчас заводу вода не нужна, поэтому ее подача  не ведется. По словам предпринимателя, керамическое производство могло бы получать воду от водовода, ведущего в мкр-н Химик. Но задвижка перекрыта водоканалом. 

В итоге керамисты, которые работают на территории бывшего Химпрома, не могут запустить производственный процесс. 

Заместитель городского головы Андрей Секлецов объяснил, что подавать техническую воду на Новосодовскую площадку сейчас экономически невыгодно. Ее себестоимость превысила бы 120 грн за куб. В таком случае, заметил он, дешевле было бы просто привозить туда воду машинами. 

А вот задвижку от «питьевого» водовода пообещали открыть. В целом, заверил чиновник, ситуация должна разрешиться в течение двух дней. Правда, лишь в том случае, если цеха действительно не имеют задолженности перед водоканалом.  

Поднятая тема заставила Андрея Секлецова объяснить, какое положение с водой сложилось в Славянске на сегодняшний день. С 6 ноября КП «Вода Донбасса» сообщила об очередном сокращении подачи воды на город. В этот раз - на 10%. Теперь в целом подача сокращена на 55%. 

- У них сейчас разговор простой: нет проплаты - не услуги. А уровень оплаты за воду в городе на сегодня составляет 40-45%, - говорит заммэра. 

Также из его слов стало понятно, что руководство Славянска собирается принимать экстренные меры по выделению денег на погашение долга. 

УВК станет филиалом опорной школы

Еще одни вопросом, который поднимался на заседании исполкома, стала ликвидация учебно-воспитательного комплекса, расположенного в мкр-не Семеновка. Его не закрыли, а ликвидировали путем присоединения к опорной ООШ №13. Теперь УВК стал ее филиалом. 

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, никаких кадровых перестановок или сокращений в учебном заведении не будет. Зато теперь ученики филиала смогут воспользоваться лабораториями, лингафонными кабинетами и прочим оборудованием, имеющимся в опорной школе. Правда, заметил он, это несет дополнительные расходы - на транспорт, которым будут доставлять детей в ООШ №13, расположенную на другом конце города. 

Кроме того, филиал получит шанс стать участником государственной программы по реконструкции. 

- Это, конечно, лотерея. Но если не будет филиала, мы не сможем даже попробовать, - говорит заммэра. - А если выиграем, нам выделят средства на ремонт филиала, и он будет таким же, как базовая опорная школа.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 ноября 2019

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

Подача воды на город в целом сокращена на 55%

Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию

Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

Полиция разыскивает свидетелей убийства

В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом

За один день - два пожара

В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома

Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам

Шесть наград на пробеге в Балаклее

Рекордные призовые и серия из 10 побед

Новые победы и достижения славянских «рукопашников»

Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»

Почетный трофей выиграл «Сапфир»

3 ноября 2019

Букмекерская контора с большим набором возможностей

31 октября 2019

Классификация вандализма

Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

Коллапс в Славянске временно отодвигается

Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Для психиатрической больнице уже закупают оборудование

Отопительный сезон и учебный процесс

Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

Также в разделе

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

— 7 ноября 2019 —

На горе Карачун 31 октября состоялась официальная передача жителям населенных пунктов восьми участков, разминированных международными организациями The HALO Trust и FSD. Как сообщает пресс-служба ДонОГА, такое мероприятие на Донетчине проводится впервые.

Читать далее ⇒

Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

— 7 ноября 2019 —

Заседавшая 4 ноября постоянная комиссия по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции рассмотрела обращение начальника КАТП Константина Водопьянова.

Читать далее ⇒

Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

— 7 ноября 2019 —

В Славянске 5 ноября состоялось заседание депутатской комиссии по землеустройству, градостроительству и экологии. Оно стало этапом подготовки к очередной сессии горсовета, назначенной на 13 октября.

Читать далее ⇒

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

— 7 ноября 2019 —

В Славянске появился свой видеорегистратор для обслуживания "умных" камер. Современное оборудование городской власти передала общественная организация  "Культурный центр "Зазеркалье", активисты которой выиграли грант ПРООН. Презентация технической новинки состоялась в исполкоме 31 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Подача воды на город в целом сокращена на 55%»

В Славянске под угрозой закрытия оказались керамические цеха, расположенные на Новосодовской площадке. Без работы могут остаться более 200 человек. Такая информация была озвучена на заседании исполкома 6 ноября.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

Букмекерская контора с большим набором возможностей

Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

Полиция разыскивает свидетелей убийства

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

История Синей бороды

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам

Шесть наград на пробеге в Балаклее

Рекордные призовые и серия из 10 побед

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 ноября 2019

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

Подача воды на город в целом сокращена на 55%

Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию

Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

Полиция разыскивает свидетелей убийства

В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом

За один день - два пожара

В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома

Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам

Шесть наград на пробеге в Балаклее

Рекордные призовые и серия из 10 побед

Новые победы и достижения славянских «рукопашников»

Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»

Почетный трофей выиграл «Сапфир»

3 ноября 2019

Букмекерская контора с большим набором возможностей

31 октября 2019

Классификация вандализма

Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал

Коллапс в Славянске временно отодвигается

Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы

Для психиатрической больнице уже закупают оборудование

Отопительный сезон и учебный процесс

Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Многоэтажки Химика по-прежнему без воды

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top