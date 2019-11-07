Подача воды на город в целом сокращена на 55%

|7 ноября 2019
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В Славянске под угрозой закрытия оказались керамические цеха, расположенные на Новосодовской площадке. Без работы могут остаться более 200 человек. Такая информация была озвучена на заседании исполкома 6 ноября.
Этот вопрос не входил в повестку дня. Его поднял предприниматель Александр Семенец (на фото), когда речь зашла об утверждении графика подачи воды на город. Сразу отметим, что к районам, где вода подается на несколько часов утром и вечером, добавилась улица Новый Быт.
Что касается промзоны на Новосодовской площадке, там действительно сложилась критическая ситуация. Из-за отсутствия воды керамисты были вынуждены остановить производственный процесс. Причем, как объяснил Александр Семенец, предприниматели не имеют долгов за воду и страдают за чужие просчеты.
Как выяснилось, ранее цеха получали техническую воду, которую водоканал подавал на Масложиркомбинат. Сейчас заводу вода не нужна, поэтому ее подача не ведется. По словам предпринимателя, керамическое производство могло бы получать воду от водовода, ведущего в мкр-н Химик. Но задвижка перекрыта водоканалом.
В итоге керамисты, которые работают на территории бывшего Химпрома, не могут запустить производственный процесс.
Заместитель городского головы Андрей Секлецов объяснил, что подавать техническую воду на Новосодовскую площадку сейчас экономически невыгодно. Ее себестоимость превысила бы 120 грн за куб. В таком случае, заметил он, дешевле было бы просто привозить туда воду машинами.
А вот задвижку от «питьевого» водовода пообещали открыть. В целом, заверил чиновник, ситуация должна разрешиться в течение двух дней. Правда, лишь в том случае, если цеха действительно не имеют задолженности перед водоканалом.
Поднятая тема заставила Андрея Секлецова объяснить, какое положение с водой сложилось в Славянске на сегодняшний день. С 6 ноября КП «Вода Донбасса» сообщила об очередном сокращении подачи воды на город. В этот раз - на 10%. Теперь в целом подача сокращена на 55%.
- У них сейчас разговор простой: нет проплаты - не услуги. А уровень оплаты за воду в городе на сегодня составляет 40-45%, - говорит заммэра.
Также из его слов стало понятно, что руководство Славянска собирается принимать экстренные меры по выделению денег на погашение долга.
Еще одни вопросом, который поднимался на заседании исполкома, стала ликвидация учебно-воспитательного комплекса, расположенного в мкр-не Семеновка. Его не закрыли, а ликвидировали путем присоединения к опорной ООШ №13. Теперь УВК стал ее филиалом.
По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, никаких кадровых перестановок или сокращений в учебном заведении не будет. Зато теперь ученики филиала смогут воспользоваться лабораториями, лингафонными кабинетами и прочим оборудованием, имеющимся в опорной школе. Правда, заметил он, это несет дополнительные расходы - на транспорт, которым будут доставлять детей в ООШ №13, расположенную на другом конце города.
Кроме того, филиал получит шанс стать участником государственной программы по реконструкции.
- Это, конечно, лотерея. Но если не будет филиала, мы не сможем даже попробовать, - говорит заммэра. - А если выиграем, нам выделят средства на ремонт филиала, и он будет таким же, как базовая опорная школа.
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Комментарии к статье «Подача воды на город в целом сокращена на 55%»
В Славянске под угрозой закрытия оказались керамические цеха, расположенные на Новосодовской площадке. Без работы могут остаться более 200 человек. Такая информация была озвучена на заседании исполкома 6 ноября.