Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

Он просил дать оценку действиям чиновников, которые затребовали у него финансовую отчетность предприятия.

Замкнутый треугольник

Противостояние между частью горсовета и местной исполнительной властью, возникшее после переформатирования депутатского корпуса, обретает все новые формы. Одной из них стала проверка финансовой деятельности КАТП и адресованное руководству предприятия письмо заместителя городского головы Андрея Рубана с требованием пояснить, почему была изменена договорная цена на закупку топлива. Вместо ответа директор КАТП обратился в профильную депутатскую комиссию, которую попросил дать оценку законности такого требования.

Хотя докладчиками по теме были указаны оба участника переписки, ни Андрей Рубан, ни Константин Водопьянов на заседание не пришли. Поскольку комиссия решила все же не откладывать рассмотрение вопроса, позицию исполкома озвучил начальник управления экономического и стратегического развития Виктор Смиренский. В своем выступлении он сослался на закон "Об органах местного самоуправления", где прописана подотчетность коммунальных структур учредителю, а также на Положение о возглавляемом им управлении и устав КАТП, в которых данные нормы, в той или иной форме, также закреплены.

Нюанс состоял в том, что учредитель коммунальных предприятий - горсовет, а не исполком. Однако в обсуждении члены комиссии вспомнили, что не так давно депутатский корпус сам делегировал полномочия контроля аппарату исполнительной власти. Ввиду этого информационный запрос заммэра комиссия признала законным.

В письменном виде

Гораздо больше времени ушло на то, чтобы попытаться выяснить, нет ли в проверке КАТП политической подоплеки. Ведь руководитель предприятия сам является депутатом городского совета и входит в группу ОПЗЖ. Такое предположение Виктор Смиренский отверг, сказав, что управление ежеквартально анализирует финансовую отчетность всех коммунальных предприятий города. Чтобы подтвердить это, комиссия предложила чиновнику подготовить к следующему заседанию данные о плановом анализе других коммунальных структур.

В контексте комиссионных поручений будет уместно упомянуть и о другом эпизоде заседания. Речь идет об обращении жителя Славянска Александра Белименко, который просил комиссию выяснить причины неявки части депутатов на сессию 25 октября, в результате чего она не состоялась. К обращению прилагался список депутатов-прогульщиков.

Вопрос славянца комиссия сочла обоснованным и поручила разослать указанным в списке депутатам письма с предложением пояснить причину их отсутствия - с документальным подтверждением уважительности этой причины.